ABD’de bir kişi 6 yıllık dezenfektan stokladı: Ben yapmasaydım başkası yapacaktı

Türkiye de dahil olmak üzere çoğu ülkede yüz maskesi ve el dezenfektanı temini konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Öte yandan, söz konusu hijyen ürünleri de karaborsaya düşmüş durumda.

The Atlantic‘ten Kaitlyn Tiffany‘nin haberine göre, ABD New York’ta yaşayan bir adam ise, salgını fırsat bilerek satmak üzere 6 yıllık el dezenfektanı stoğu yaptı.

Long Island’da yaşayan 39 yaşındaki Anthony Del Zio, dezenfektan stoğuyla ilgili yaptığı açıklamada “Küçük bir fırsat gördüm. En kötü senaryoda 6 yıl yetecek dezenfektan stoğum var” ifadelerini kullandı.

7.99 dolara aldığı dezenfektanı aynı gün 138 dolara sattı

İnternet satışı konusunda ilk tecrübesi beyzbol kartı ticareti olan Zio ayrıca, geçen hafta 7.99 dolara aldığı bir el dezenfektanını aynı gün 138 dolara sattığını söyledi.

Stok yapan bir diğer isim, Michigan’da yaşayan 43 yaşındaki IT uzmanı Russ ise, stokladığı dezenfektan için 6 büyük şehrin Craiglist sayfalarında ilan verdi.

Bazı şehirlerde talep olacağını öğrendiğinde 5 şişe dezenfektan satın alıp ve tanesi 15 dolardan eBay üzerinden satışa çıkaran Russ, ürünler yarım saat içerisinde satılınca fiyatını 20 dolara yükseltti.

eBay zamlı dezenfektan ürünlerinin satışına yasak koyunca ise Russ ürünlerini tanesi 25 dolara Craiglist’te satmaya devam etti.

Russ, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise “Bana ne sormak istediğinizi biliyorum. Bunun ahlaki bir şey olup olmadığını değerlendirdim. Ben bunu yapmasaydım başkaları zaten yapacaktı. Bunu yapmama izin veren şey bu” dedi.