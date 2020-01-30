ABD’de bir kişi on yıl boyunca beyninde domuz tenyasıyla yaşadı

Habere göre, Teksas’ta yaşayan adam yaklaşık bir yıl önce bir futbol maçı sırasında bilincini kaybetti. Daha sonra şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve sıklıkla bayılma şikayetiyle hastahaneye başvurdu.

Muayene sonucunda beyinde yaklaşık dört santimetre uzunluğunda bir oluşuma rastlandı. Yapılan testler bunun bir tümör olamayacağını ortaya koydu. Sonraki analizler bunun bir domuz tenyası olduğunu gösterdi.

Yaklaşık on yıl önce Meksika’da iyi pişmemiş domuz bifteği yediğini hatırlayan hasta, parazitin muhtemelen o zaman vücuda girmiş olabileceğini söyledi. Yapılan cerrahi müdahaleden sonra tenya çıkarıldı ve hasta tamamen iyileşti.

Çoğunlukla bağırsaklara yerleşen domuz tenyası bazen beyne de ulaşabiliyor. Bu tür durumlarda ortaya çıkan semptomlar genellikle diğer patalojilere bağlandığından tespit edilmesi çok zor olabiliyor.

Daha önce de Çin’in Jiangxi eyaletinde yaşayan bir kişinin beyninden 12 santimetre uzunluğunda bir tenya çıkarılmıştı. Yapılan analizler tenyanın 30 yıl boyunca beyinde yaşadığını ortaya koymuştu.