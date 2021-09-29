ABD’de borç limiti bilmecesi sürüyor

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler, Demokratların federal borç limitini artırmaya yönelik adımını bloke etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen 18 Ekim’e kadar borç limitinin artırılmaması halinde ülkenin temerrüde düşme riski ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler, borç tavanını Aralık 2022’ye kadar askıya alacak ve kamu harcamalarının 30 Eylül’den sonra devam etmesini sağlayacak düzenlemeyi bloke etti.

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin üzerinde anlaştığı ve Aralık ayına kadar hükümete geçici fonlanma sağlanmasına ilişkin önerilere borç limitinin kaldırılmasını da eklemesi üzerine cumhuriyetçiler oylamayı bloke etti.

SENATODA ÇABALAR SÜRÜYOR

Son haberlere göre, borç limitinin kaldırılmasını içeren maddenin fonlama düzenlenmesinden çıkarılması planlanıyor. Bu da hükümetin geçici bir süre olsa da ödemeleri yapmasının önünü açabilir.

Konu ile ilgili konuşan Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçilerin Demokratları bu konuda kendi başlarına hareket etmeye çağırmasına atıfta bulunarak, “Cumhuriyetçilere istediklerini verdik. “Biz sadece Cumhuriyetçilerden rica ediyoruz, yoldan çekilin” dedi.

YELLEN UYARDI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise bu duruma karşı, Kongre’nin borç limitini 18 Ekim’e kadar yükseltmesi gerektiğini, aksi takdirde ülkenin temerrüt riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısını yineledi.

Yellen son dakikaya kadar beklemenin işletmelere ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükelleflerinin borçlanma maliyetlerini yükseltebileceğini ve ABD’nin kredi notunu gelecek yıllarda olumsuz etkileyebileceğini aktardı. Yellen, “Artan belirsizlik, oynaklığı da artırabilir. Bu da yatırımcı güvenini aşındırabileceğinden, hızla harekete geçilmemesi, finansal piyasalarda önemli aksamalara da neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL ÖDEMELER GECİKEBİLİR

Yellen, “Yaklaşık 50 milyon yaşlı, bir süreliğine Sosyal Güvenlik ödemelerini alamayabilir. Askerlerin ücreti ödenemeyebilir. Aylık çocuk yardımına güvenen milyonlarca aile ödemelerde gecikmeler görebilir. Birkaç gün içinde milyonlarca Amerikalı nakit paraya sıkışabilir” dedi.

Yellen daha önce de, “ABD’nin olası bir temerrüdü halihazırda süren halk sağlığı acil durumunun zararını artıracak tarihi bir mali krizi tetikleyebilir, ABD’yi durgunluğa sokar ve kalıcı olarak daha zayıf bir ulus hâline getirir” açıklamasında bulunmuştu.

ABD TEMERRÜDE DÜŞERSE ÖDEMELER GECİKECEK

Ülkenin temerrüde düşmesi halinde sosyal harcamaları ve emekli maaşlarını geciktirebilir, borçlanma maliyetlerini artırabilir, piyasalarda satışı ve ekonomik gerilemeyi tetikleyebilir.

Kongre üyelerinin borç limitini yükseltmek için üç haftadan daha az süreleri bulunuyor.

BORÇ LİMİTİ NEDİR?

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in anlatımına göre, ABD’de Hazine borç stoku için konulan limite borç tavanı deniyor. Amerikan Anayasası’na göre Hazine’nin borçlanmasına izin verme yetkisi Kongre’ye ait bulunuyor. 1776’dan 1917’ye kadar Hazine’nin yapacağı bütün borçlanmalar için tek tek Kongre’den yasa geçiriliyordu. I. Dünya Savaşı’nın gerektirdiği harcamaların karşılanabilmesi amacıyla daha esnek bir sistem arayışı sonucu 1917 yılında Kongre borçlanma için bir tavan belirledi ve bu tavana ulaşılıncaya kadar yapılacak borçlanmalar için Kongre, Hazine’ye onay vermiş oldu.

1941 yılında çıkarılan Kamu Borçlanması Yasası gereğince söz konusu tavana ulaşıldıktan sonra bu tavanın artırılması için yeniden Kongre’den yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor. Eğer izin alınamazsa ve acil durumlar için ayrılan fonlar da tükenirse bu durumda kamu çalışanlarından acil işlerde çalışanlar dışındakiler işten çıkarılıyor ve ABD’de devlet faaliyetlerinin önemli bir bölümü duruyor.

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