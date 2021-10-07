ABD’de borç sorununa geçici çözüm geliyor

ABD Senatosu, borçlanma limiti çıkmazında geçici bir çözüme yakında varabilir. Cumhuriyetçilerden sorunu çözmek için zaman kazandıracak bir teklif geldi.

ABD Senatosu, Demokratlar’ın ekonomiye tehdit oluşturan borçlanma limiti çıkmazını çözmek için Cumhuriyetçiler’in teklifini kabul edebileceklerini açıklamasının ardından federal borçların temerrüde düşmesinin önüne geçmek için geçici bir anlaşmaya varmaya yakın görünüyor.

Demokratlar, Senato’nun Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın sorunu çözmek için zaman kazandıracak bir teklifte bulunmasının ardından dün yapılması planlanan oylamayı iptal ettiler.

McConnell, kendi partisinin ülkenin borçlanma limitinin aralık ayına kadar uzatılmasına izin vereceği bir teklifte bulundu.

Demokratlar’ın bazıları bu teklifi kabul edeceklerini ifade ettiler. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer’den bir açıklama gelmeden partinin resmi tutumunun bu yönde olup olmadığı henüz kesin değil.

18 EKİM SON TARİH

ABD Hazinesi, 28.4 trilyon dolar olan borçlanma limitini artırma teklifi Kongre’den geçmezse 18 Ekim’den sonra yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini öngörüyor.

Analistler, ABD’nin borçlarının temerrüte düşmesinin küresel finansal sistemi altüst edeceğini ve milyonlarca kişinin işini kaybetmesine neden olacağını belirtiyorlar. (REUTERS)

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