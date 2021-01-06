ABD’de Borsa Yükseliyor

Amerikan piyasaları Çarşamba günü bir yandan kongredeki delege oyları onay oturumu, diğer yandan da senatoda hangi partinin kontrolu ele geçireceğini belirleyecek olan Georgia ikinci tur seçimlerinin sonuçlarını izleyerek yükselişe geçti.

Georgia’daki seçimlerden önce siyasi uzmanlar, senatodaki iki sandalyenin de Demokrat Parti’ye geçmesinin, Amerikan şirketleri için daha yüksek kurum vergileri ve daha büyük hükümet harcamaları anlamına geleceği için bu sonucun piyasada olumsuz bir olay olacağı fikrini ortaya atmışlardı. Wall Street Journal S&P 500’ün %10’a varan bir aşağı çekilme görebileceği yolunda tahminler yaparken bazı uzmanlar, senatoda kontrolun Demokratlar’a yönelmesi durumunda kısa vadeli mali teşvikler geleceğini öngörerek bu durumun etkisinin olumlu olmasını bekliyor.

Demokratlar’ın aylardır üzerinde çalıştığı 3 trilyonluk yardım paketi Cumhuriyetçiler’le anlaşabilmek için 900 milyar olarak kabul edildi ancak kongrede siyasi dengenin değişmesi, piyasalar için yardımın büyümesi anlamına geliyor.

Goldman Sachs ekonomistlerine göre bu yeni yardım paketi Joe Biden’in Beyaz Saray’da göreve başlamasının ardından hemen onaylanabilir. Paketteki miktarın 600 milyar dolar olabileceği tahmin ediliyor.

Hisse endekslerindeki yükseliş dışında ABD’nin 10 yıl vadeli hazine bonoları da Mart ayından beri ilk kez yükseldi. Bu hareket banka sektörüne yükseliş getirdi.

Çarşamba günü piyasaları umutlandıran diğer önemli bir haber de imalat sektörünün toparlandığı konusunda gelen veriler oldu. Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre fabrika siparişleri Ekim’deki %1,3’lük artıştan sonra Kasım ayında %1 oranında arttı. Bloomberg tahminleri bu oranın %0,7 olmasını bekliyordu. Rapor, tüketicilerin salgının ortasında harcamalarını hizmetlerden mallara kaydırdığının en büyük göstergesi, bu da ekonominin düzelmesi yönünde çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.