ABD'de bütçe açığı mayısta yüzde 92 arttı

WASHINGTON (AA) – ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayısta yıllık yüzde 91,9 artışla 398,8 milyar dolar oldu.

Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının mayıs ayında federal hükümetin bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,9 artarak 398,8 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 625 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 207,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bütçe açığı, nisanda ise 738 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 artarak 572,6 milyar dolara yükselirken, gelirleri yüzde 25 azalışla 173,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2020 mali yılının 8. ayı olan mayıs ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 1,88 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 738,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 3,89 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 11,2 azalışla 2,01 trilyon dolara geriledi.