ABD’de cenaze dehşeti! Aynı törene katılan 6 kişi coronadan öldü

Güney Carolina eyaletinde cenaze törenlerine toplu katılımın yasak olmadığı dönemde meydana gelen olayda ölenlerin 60 yaş üstü Afrikalı-Amerikalı olduğunu belirten yetkililer isimlerini açıklamadı.

Cenazeye katılan herkesin kendisini karantinaya aldığını ancak kimlerin iyileştiğinin henüz belli olmadığını ifade eden yetkililer, Afrikalı Amerikalı kesimin ABD’de virüsten en çok etkilenen grubu oluşturduğunu vurguluyor.

Geçen hafta yayınlanan verilerde Afrikalı Amerikalıların corona virüsü ölümlerinin yaklaşık yüzde 42’sini oluşturduğu öne sürülmüştü.