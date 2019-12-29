‘ABD’de Çiftliklerde Her Gün 33 Çocuk İşçi Yaralanıyor’

Yeni bir araştırmaya göre Amerikan tarım sektöründe gerekli eğitimden geçmemiş çocuk işçiler çalıştırılıyor. Amerikan Sanayi Tıbbı Dergisi’nde geçen hafta yayınlanan rapora göre, Amerika’daki çiftliklerde her gün 33 çocuk işçi, geçirdikleri iş kazalarında yaralanıyor. Çocuk işçi ölümleri en çok tarım sektöründe meydana geliyor.

Çocukların emeği, dünyanın her yerinde sömürülüyor. Amerika, bu konuda istisna değil. Amerika’daki çiftliklerde 10 yaşındaki çocuklar bile işçi olarak çalıştırılıyor. Yetişkinlere kıyasla daha düşük ücret alan çocuklar, genç yaşlarına rağmen daha uzun süre yağmur altında ya da aşırı sıcak gibi zor şartlar altında çalışmaya zorlanıyor. Tarım ilaçlarına maruz kalan çocuklar, iş başındayken farkında olmadan su kaybına da uğruyor.

Kuzey Carolina’dan tütün işçisi Katie“Sabahları yağmur yağdığında üzerimize çöp torbaları geçiriyoruz. Ama öğleye doğru saat 10-11 gibi hava iyice ısınmaya başlıyor. Çöp torbasının içinde adeta pişmeye başlıyoruz, üzerimizdekileri çıkarmak istiyoruz” diyor.

Tütün tarlalarında çalışan çocuklar için nikotine maruz kalmak, ciddi bir sağlık tehdidi.

Henry de “Depoların içinde sadece tütün kokusu bile insanı hasta edebiliyor” diyor.

İnsan Hakları Gözlem Örgütü, yıllardır, 18 yaşından küçük işçilerin tütün sektöründe çalışmasını yasaklayacak tasarının çıkması için uğraşıyor.

İnsan Hakları Gözlem Örgütü’nden çocuk hakları araştırmacısı Margaret Wurth, “Çocuklar tarlalarda tütün toplarken nikotine maruz kalabilirler. Nikotin, deri yoluyla sistemlerine girip çocukları hasta edebilir. Buna akut nikotin zehirlenmesi diyoruz” sözleriyle durumu özetliyor.

Wurth, Amerikan tarım sektöründe çalışan çocuk işçilerin diğer sektörlerde çalışan çocukların aksine yasaların koruması altında olmadığını söylüyor.

Wurth, “Amerikan çalışma yasalarındaki bir açık nedeniyle günümüzde, 2019’da, 12 yaşındaki çocukların bile sağlık ve emniyetlerini tehlikeye atarak dev tarlalarda saatlerce çalıştırılması, tamamen yasal.”

Amerika’da çiftliklerde doğan çocuklar, yürümeye başlar başlamaz ailelerine yardım etmek için sıraya giriyor.

Tütün üreticisi Steve Pratt, “Çocuklarınızı çiftlikte yetiştirmek mükemmel bir yöntem. Onlara çalışmayı öğretiyorsunuz” diyor.

Steve Pratt, beş eyalete yayılan aile üyelerinin işlettiği yüz yıllık Burley Tütün Üreticileri şirketinin başkanı. Pratt, Amerika’da çocuk emeğine yönelik yasalara uyduklarını söylüyor.

Pratt, “Temel politikamız, çocuk emeğine ilişkin eyalet yasalarını ve federal yasaları desteklemek. Tam anlamıyla yasalara uygun bir işletme olmak için çabalıyoruz. Küçük çocukların tehlikeli işlerde çalışmasını önlemek için çiftçilerimizi de aynı yolu izlemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Ancak Amerika’da çocuk emeğine ilişkin yasaların çok gevşek olduğunu kaydeden çocuk hakları savunucuları, daha koruyucu önlemler alınması için çalışıyor.