ABD’de Corona Alarmı: Vaka Sayısı 228 Can Kaybı 14

Dünya çapında Corona virüsüne yakalananların sayısı Reuters haber ajansına göre 100 bini geçti. ABD’de Cuma sabahı itibarıyla toplam vaka sayısı en az 228. Bunların 3’ü başkent Washington DC’ye yakın Maryland eyaletinde görüldü. Can kaybı sayısı ise 14. Başkan Donald Trump, 8.3 milyar dolarlık Corona önlem paketini imzaladı.

ABD’de en fazla sayıda Corona vakasının görüldüğü bölge 70 vakayla Washington eyaleti. ABD genelinde Corona virüsü kaynaklı olarak meydana gelen 14 can kaybının 13’ü bu eyalette görüldü. ABD çapında eyalet yönetimleri virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. Federal yetkililer de Corona virüsü testleri yapıldıkça, tespit edilen vaka sayısının daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Trump 8,3 milyar dolarlık Corona önlem paketini imzaladı

Başkan Donald Trump, daha önce Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 8,3 milyar dolarlık Corona önlem paketini imzaladı. Söz konusu önlem paketi Corona ile mücadeleye 7,8 milyar dolar ödenekle yaşlıların sağlık hizmeti almasını kolaylaştıracak sağlık programına 500 milyon dolar kaynak ayrılmasını öngörüyor.

Önlem paketi 3 milyar dolarlık kaynağın Corona virüsü’e karşı aşı geliştirilmesine yönelik araştırmalara, test kitlerine ve tıbbi tedaviye ayrılmasını, 2 milyar dolarlık kaynağın da virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirlere ayrılmasını, 1,25 milyar dolarlık kaynağın da virüsün kontrol altına alınması amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verilecek desteğe ayrılmasını öngörüyor.

ABD’de eyaletlere göre rakamlarla Corona virüsü

ABD’de eyaletlere göre Corona Virüsü vakalarının dökümü rakamlarla şu şekilde:

Washington Eyaleti: 70

California: 49

New York: 22

Illinois: 5

Florida: 4

Teksas: 4

Oregon: 3

Maryland: 3

Massachusetts: 3

Arizona: 2

Colorado: 2

Georgia: 2

New Hampshire: 2

New Jersey: 2

Rhode Island: 2

Nevada: 1

Kuzey Carolina: 1

Tennessee: 1

Wisconsin: 1

Pompeo: “Çin’den eksiksiz bilgi gelmedi”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan ise Çin’e yönelik suçlama geldi. CNBC kanalına konuşan Pompeo, Çin’den eksiksiz bilgi gelmemesinin, ABD’nin Corona konusunda önlem almasını engellediğini belirtti. Mike Pompeo, “Bu işin başlangıç noktasından aldığımız bilgi kusursuz değildi. Var olan veri setine ulaşmak amacıyla Çin Komünist Partisi ile çalışmak son derece sinir bozucuydu” İfadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Pompeo Pekin’in Çin’in Wuhan kentinden yayılan virüsü kontrol altına almak için attığı adımlardan memnun olduğunu da söyledi. Mike Pompeo, ABD’nin Corona virüsüyle baş edebilecek güçte olduğunun da altını çizdi.

ABD’li yetkililerden Rusya’ya dezenformasyon suçlaması

ABD’li yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada da, Rusya’yı Corona virüsünün yayılmasıyla ilgili olarak korkuları körüklemek amacıyla dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı. Yetkililere göre, Moskova, sahte birtakım internet siteleri ve online sahte profiller üzerinden en az beş dilde yanlış bilgi yayıyor.

Kongre üyelerine bilgi veren ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Küresel Diyalog Merkezi (GEC) Koordinatörü Lea Gabrielle, “Corona virüsü hakkında yayılan sahte söylemleri takip ediyoruz. Bu süreçte Rusya’nın bütün dezenformasyon ekosistemini gördük.” dedi.

Lea Gabrielle Rusya’nın dezenformasyon kampanyası yürüttüğüne ilişkin iddialar konusunda başka ayrıntı vermedi ancak bazı yetkililer Rusya’nın dezenformasyon kampanyasının üç farklı söyleme odaklandığını belirtti.

Dezenformasyon kampanyası kapsamında, temel olarak Corona virüsünün bir biyosilah olduğu, CIA’in virüsü Çin’e zarar vermek için geliştirdiği ve virüsün fikir babasının da Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in olduğu iddialarının yayıldığı belirtildi.

Sosyal medya şirketleri ne diyor?

Sosyal medya şirketlerinin bazıları ise Rusya’nın Corona konusunda büyük bir dezenformasyon kampanyası başlattığına ilişkin ellerinde henüz bir kanıt olmadığını belirtti. Twitter Çarşamba günü paylaştığı açıklamada “Şu aşamada ciddi düzeyde koordineli bir manipülasyon platformu çabası görmüyoruz ancak teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Proaktif kapasitemize önemli ölçüde yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.

VOA’in ulaştığı Twitter yetkilileri de Küresel Diyalog Merkezi (GEC) ile konuyla ilgili olarak irtibatta olduklarını, merkezin elinde bulgularla ilgili bilgilendirildiklerini belirtti. Facebook ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.