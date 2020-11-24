ABD’de Corona Vakaları Artarken Tüketici Güven Endeksi Düştü

ABD’de vakalar arttıkça Corona virüsü salgının kontrol altına alınmasına ilişkin iyimserlik azalıyor, tüketici güven endeksi de buna bağlı olarak düşüyor.

Conference Board adlı araştırma kuruluşu tarafından açıklanan Kasım ayı verilerine göre, tüketici güven endeksi 96.1’e düştü. Bu rakam Ekim ayında 101.4’tü.

Tüketici güveni endeksindeki düşüş; tüketicinin gelir, iş hacmi ve istihdam piyasaları koşullarına ilişkin beklentisinin büyük ölçüde azaldığını gösteriyor.

Conference Board kuruluşunun ekonomik göstergeler üst düzey direktörü Lynn Franco yeni verileri, “2021’e girerken, tüketiciler ekonominin ya da iş piyasasının güç kazanacağını öngörmüyor. Ayrıca, Corona virüsü salgınının yeniden hız kazanması belirsizliği ve ekonomik görünüme ilişkin endişeleri daha da arttırıyor” sözleriyle değerlendirdi.

Tüketici harcamaları ABD’deki ekonomik faaliyetin yüzde 70’i

Tüketici güven endeksi, hane halkının harcamaya ne kadar istekli olduğuna ilişkin işaretler verdiği için yakından takip ediliyor. Tüketici harcamaları ABD’deki ekonomik faaliyetin yüzde 70’ini oluşturuyor.

Küresel finansal hizmetler grubu MUFG’in baş ekonomisti Chris Rupkey, “Ülke genelinde pek çok eyalette yeni kısıtlamaların getirilmesine ve ekonomik faaliyetlerin askıya alınmasına yol açan pozitif Corona virüsü vakalarındaki keskin artış, tatil sezonuna girdiğimiz sırada tüketicilerin önümüzdeki döneme ilişkin daha çok endişelenmesine yol açtı” dedi.

Tüketici güven endeksi, 1985 yılındaki güven seviyesi olan 100 üzerinden puanlama sistemiyle düzenleniyor.

Pandemi öncesinde yüzde 3.9 ile son elli yılın en düşük işsizlik oranını gören ABD’de o dönem tüketici güven endeksi 130’un üzerine çıkmıştı.

Şubat ayında 132.6’yı gören tüketici güven endeksi Nisan ayında milyonlarca kişinin pandemi yüzünden işini kaybetmesi nedeniyle 85.7’ye düşmüştü.

Tüketici güven endeksi, Nisan ayındaki büyük düşüşün ardından toparlanmıştı, ancak endeks hala pandemiden önce görülen seviyelerin altında.