ABD’de Corona Virüsü Gölgesinde Önseçimler

Michigan, Idaho, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota ve Washington eyaletlerinde önseçimler bugün yapılıyor. Corona virüsü salgınının gölgesindeki önseçimlerde Demokrat aday adayları Joe Biden ve Bernie Sanders, en fazla delegeye sahip Michigan için çekişiyor. Michigan, altı eyaletin toplamda 352 delegesinin 125’ine sahip.

Geçen hafta düzenlenen Süper Salı önseçimlerinde 14 eyaletin 10’unda Demokratlar’ın desteğini kazanan Biden yarışı önde götürüyor. 2016 önseçimlerinde Hillary Clinton’ı Michigan’da beklenmedik bir bozguna uğratan Sanders ise bu akşam da aynı zaferi kazanmak peşinde.

Süper Salı’dan bu yana vites arttıran Joe Biden, eski Demokrat rakipleri Senatör Kamala Harris ve Cory Booker’ın desteğini aldı. Sanders’ın ekonomiyi yeniden yapılandırmak için açıkladığı demokrat sosyalist politikalarının Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Trump karşısında yenilgi getireceğinden endişelenen Demokrat Partililer’in Biden’a destek vermeye başladığı yorumları yapılıyor.

Yapılan son dört ankete göre Michigan’da yarışı Biden önde götürüyor. Ancak 2016’daki sonuçlar nedeniyle anketlere güven az. Süper Salı’da siyah seçmenin desteğini alan Biden, bugünkü önseçimlerde de bu desteğe güveniyor.

Michigan ve Missouri’de 2016’daki önseçimlerinde oy kullanan Demokratlar’ın beşte biri siyahtı. Bu oran Mississippi’de yüzde 70’e çıkıyor. 20 delege çıkaran Idaho ve 14 delegeli Kuzey Dakota, 2016’da Sanders’a oy vermişti.

Sanders, 89 delege çıkaran Washington eyaletinde de kazanmayı umuyor ancak Washington, 100’den fazla vaka ve 16 can kaybıyla virüsün en fazla etkili olduğu eyalet konumunda. Corona virüsü salgınının sandıkları nasıl etkileyeceği belirsiz. Missouri’de virüse bağlı yalnızca bir vaka tespit edilmiş durumda. Idaho, Mississippi, Kuzey Dakota ve Michigan’da doğrulanmış vaka bulunmuyor.

Araştırma şirketi Edison’a göre eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, 18 eyaletteki önseçimlerde 628 delege topladı. Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın ise 545 delegesi var. Demokrat Parti’nin başkan adayı olabilmek için toplam 1991 delegenin desteği gerekiyor.

3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021’de yemin ederek görevine başlayacak.