ABD’de Corona Virüsünden İlk Ölüm

Corona virüsü yayılmayı sürdürüyor. Çin dışında Corona virüsüne bağlı en fazla ölüm İran’da yaşandı. 43 kişinin öldüğü ülkede, vaka sayısı 593’e çıktı. İranlı yetkililer, halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Avrupa’da en fazla ölümse İtalya’da. Ülkede Corona virüsüne bağlı 29 ölüm yaşandı. Yetkililer virüsün en az 1128 kişiye bulaştığını açıkladı. İtalya’nın kuzey bölgelerinde okullar ve üniversiteler bu hafta da kapalı kalacak. İtalyan üçüncü lig futbol takımlarından Pianese’de virüs kapan oyuncu sayısı dört oldu. Bu hafta sonu oynanacak 30 üçüncü lig maçından 20’si iptal edildi.

Fransa’da vaka sayısı 16 artarak 73’e çıkmış durumda. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı iki. Fransız hükümeti 5 binden fazla insanı bir araya getiren organizasyonları geçici olarak yasaklamış durumda. Vaka sayısının 23’e çıktığı İngiltere’de ise 1 can kaybı kaydedildi.

Çin dışında en fazla vaka ise Güney Kore’de. 813 yeni hastayla vaka sayısında bir günde en büyük artış yaşandı. Ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 150’yi buldu.

ABD’de ilk ölümün yaşandığı eyalette olağanüstü hal

Corona virüsünden ABD’de ilk ölüm yaşandı. Ölüm haberi, ülkenin kuzeybatı ucundaki Washington eyaletinden geldi. Açıklamadan kısa bir süre sonra Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden kişinin 50’li yaşlarının sonunda ‘’tıbbi olarak yüksek riskli’’ bir kadın olduğunu açıkladı.

ABD’de başka Corona virüsü vakalarının görülmesinin olası olduğunu söyleyen Trump, hafta başında ilaç firmalarıyla bir araya gelerek aşıyla ilgili son gelişmeleri görüşeceğini kaydetti.

Seyahat kısıtlamaları genişletiliyor

ABD’nin virüse bağlı seyahat yasaklarını genişleteceğini ise Trump’ta sonra kürsüye gelen Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptı.

”İran’dan gelenlere uygulanan seyahat yasağı dışında son 14 günde İran’ı ziyaret etmiş hiçbir yabancı ülke vatandaşı ABD’ye alınmayacak” diyen Pence, Amerikalılar’ı Corona virüsünden en fazla etkilenen İtalya ve Güney Kore’ye seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

Başkan Trump, ABD’nin Meksika sınırındaki önlemlerle ilgili bir soru üzerine, Güney sınırını kapatmayı ciddi bir şekilde düşündüklerini, ancak şu anda böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Beyaz Saray’daki toplantıda Pence’ten sonra söz alan Sağlık Bakanı Alex Azar da, Amerika’da Corona virüsü salgını riski şu anda düşük olsa da bu durumun aniden değişebileceği uyarısında bulundu. Azar, ‘’Corona virüsünden en fazla etkilenen bölgelerden ülkeye girişleri ve bu bölgelere seyahatleri en az indirmek istiyoruz’’ dedi.

Toplantıda hazır bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü Anthony Fauci, ABD’lilerin Corona virüsüyle ilgili daha fazla sıkıntıya hazırlıklı olmaları ve ülkede deha fazla vaka görülmesine şaşırılmaması gerektiğini dile getirdi. Fauci, virüsü kapanların yüzde 20 ila 40’ının ileri seviye tıbbi bakıma ihtiyacı olacağını belirtti.

Beyaz Saray’daki basın toplantısından kısa bir süre sonra Washington Valisi, eyalette olağanüstü hal ilan etti.

Öte yandan hükümetin kamu sağlığından sorumlu yetkilisi Jerome Adams Twitter’da yaptığı açıklamada Corona virüsünden korunmak amacıyla sağlıklı insanları maske almalarına tepki gösterdi. Maskelerin sağlıklı insanların virüsten korunmasını sağlamadığını belirten Adams, maske stoklarını tüketerek gerçek hastalardan korunması gereken sağlık çalışanlarını da tehlikeye soktuklarını söyledi.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ülkedeki son vaka sayısını 62 olarak açıklamıştı.

Virüs Çin’de ise yavaşlamayı sürdürüyor. Ülkede Cumartesi günü sadece dört yeni vaka kaydedildi. Çinli yetkililer 80 bine yakın vakanın olduğu ülkede 2 bin 835 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 46 ülkeye yayılan Corona virüsü, Çin dışında 57’den fazla can aldı.