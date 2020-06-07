ABD’de coronadan ölenlerin sayısı 112 bin 128’e çıktı

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Alaturka Online
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ABD’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 112 bin 128’e yükseldiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 990 bin 602 vakanın tespit edildiği, bunlardan 752 bin 49´unun iyileştiği belirtildi.

Ülkede, 1 milyon 126 bin 425 aktif vaka bulunuyor. DHA

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