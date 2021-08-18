ABD’de COVID-19 Kaynaklı Günlük Ölü Sayısı Binin Üzerine Çıktı

ABD’de, Corona virüsünün hızlı yayılan Delta varyantı nedeniyle son 24 saatte binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu, yaklaşık olarak her saat ortalama 42 kişinin ölmesi anlamına geliyor.

ABD’de Corona virüsü kaynaklı ölüm sayıları, Nisan ayının ortalarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte ülkede bin 17 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’de son olarak bin kişinin üzerinde can kaybı Mart ayında görülmüştü. Geride bıraktığımız ay boyunca günlük ortalama can kaybı sayısı 769’a yükseldi.

Biden yönetimi, son gelişmelerin ardından önlemlerin arttırılacağını açıkladı. ABD’ye gelen kişilere yönelik tedbirler sıkılaştırılırken uçak, otobüs, havalimanı ve tren garı gibi alanlarda maske kullanımı zorunluluğu önümüzdeki yıl Ocak ayının ortasına kadar uzatılacak.

Artan ölümlerin ardından ABD’de aşılama çalışmalarına da hız verildi. Ülkede yürütülen aşılama kampanyasında son yedi günde geride bırakılan iki haftaya göre yüzde 14’lük artış oldu.





Yetkililer, hastanelerde tedavi altına alınan COVID-19 hasta sayılarının da hızla arttığına dikkat çekiyor. Buna göre son iki haftada ülke genelinde Corona vakası sayısı yüzde 70 oranında arttı.

ABD’de son 12 gündür her gün 100 binden fazla kişi Corona virüsüne yakalanıyor. Bu da son 6 ayın en yüksek bulaşma oranına işaret ediyor.

Ülkenin güney eyaletleri şu an salgının en hızlı yayıldığı bölgeler olarak dikkat çekiyor. Son olarak Teksas Valisi Greg Abbott’un da Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Teksas Valisi, aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.







İki doz aşısını olmuş olan Vali Abbott’ın rutin Corona testi sırasında virüsü kaptığı, şu aşamada herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Abbott, geride bıraktığımız günlerde maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmeyen yüzlerce kişinin yer aldığı bir etkinlikte görülmüştü.

Öte yandan Delta varyantının etkili olmasıyla birlikte ABD’de Corona virüsü bulaşan çocukların sayısı da artıyor. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınan çocuk sayısı bin 834’e yükseldi.