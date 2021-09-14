ABD’de Covid-19 paniği: Geçen hafta 243.000 çocuğa corona virüsü bulaştı

ABD’de okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda vaka sayısı büyük bir hızla arttı. Resmi verilere göre 243 binden fazla çocuğa corona virüsü bulaştığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgını farklı mutasyon ve varyantlarla hızını artırırken, ABD’den endişe verici açıklamalar geldi…

Amerikan Pediatri Akademisi (APA) , yayınladığı resmi verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada ülkede son bir hafta içerisinde 243.000’den fazla çocuğa Covid-19 bulaştığı duyuruldu. Bu sayı, salgının başladığı günden beri ülkede çocuklar arasında görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

“TEMMUZDA BU SAYI 72 BİN SEVİYESİNDEYDİ”

Amerikan Pediatri Akademisi’nin verilerine geçen hafta tam olarak 243.373 çocukta Covid-19 tespit edilirken, Temmuz ayının son haftasında çocuklar arasındaki bu sayının haftalık 72.000 seviyelerinde olduğu belirtildi.

APA, “Yazın başında vakalar azalırken çocuklar arasındaki vakalar hızla artmaya başladı. Son iki haftada neredeyse 500.000 vakaya ulaşıldı. 9 Eylül’de tamamlanan haftada çocuklarda tespit edilen vaka sayısının, tüm nüfusa oranı yüzde 28.9 olarak belirtilirken, salgının başladığı günden beri yaklaşık 5.3 milyon çocukta Covid-19 tespit edildiği vurgulandı.

Öte yandan ABD’de okulların durumunu inceleyen yetkililer 38 eyalette 1700 okulun hastalık çıktığı için kapandığını duyurdu. Fakat APA’dan yetkililer, “Çocukların Covid-19’u ağır geçirme oranı çok yaygın değil. Fakat bu hastalığın uzun vadeli etkileri için acilen daha fazla veri toplanmalı” açıklamasını yaptı.