ABD’de Covid-19’dan ölüm 2020’yi geçti

ABD’de resmi verilere göre Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 2021’de, 2020’deki sayıyı geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

Resmi verilere göre bu yıl kayıtlara geçen corona virüsüne bağlı ölüm sayıları 2020 seviyelerini geride bıraktı…

Cumartesi günü Johns Hoplins Üniversitesi’nin elde ettiği verilere göre ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 770.800’e ulaştı. Salgının başladığı günden beri artışın devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar, geçen yıl Covid-19’a bağlı ölüm sayısının 385.343 olduğunu hatırlattı.

Hem daha hızlı yayılan Delta varyantı hem de bazı bölgelerdeki düşük aşılama oranları sebebiyle ölüm oranlarının arttığı belirtilirken ülkenin orta batı bölgelerinde son 7 günde ortalama yeni vaka sayılarının 90.000’lere ulaştığı kaydedildi.

Uzmanlar ve bilim insanları, 2021’de ABD’de Covid-19’a bağlı bu kadar çok ölüm olmasına şaşırdıklarını açıkladı. Fakat bazı bölgelerde maske ve sosyal mesafe yasaklarının kaldırılmasının önemli bir etken olduğunu belirten uzmanlardan Stanford Üniversitesi’nde görevli Abraar Karan, “Bu yılın başında ne yapmamız gerektiğini biliyorduk fakat bunu gerçekleştirmede başarısız olduk” ifadesini kullandı.

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