ABD’de Cumhuriyetçilerden yeni yasa tasarısı: ‘Elçiliklere LGBTQ ve BLM bayrağı asılması yasaklansın’

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis, dünyadaki ABD elçiliklerine Black Lives Matter veya LGBTQ bayrağı asılmasını engelleyecek bir yasa tasarısı sundu. Malliotakis, “ABD bayrağı, dünyadaki ezilen halklar için bir özgürlük ve umut ışığıdır” açıklamasında bulundu.

Joe Biden yönetimi, Onur Ayı kapsamında LGBTQ bayrağının ABD temsilciliklerine asılmasına izin vermişti. Ayrıca, George Floyd’un öldürülmesinin yıl dönümünde BLM bayraklarının da asıldığı görülmüştü.

Asılan LGBTQ ve BLM bayrakları, ABD sağında tepkiyle karşılanmıştı. Yeni yasa tasarısı, savunucularının çoğunun ‘Polisi karaladığı’ ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesini ‘yasaklamaya çalıştığı’ gerekçesiyle özellikle BLM örgütünün desteklenmesine karşı çağrıda bulunuyor.

Biden yönetiminin bayrak asma kararını eleştiren Malliotakis, “Yönetimin talimatı, bayrağımız ve halkımız için en büyük fedakarlığı yapanlara bir hakarettir ve bu konuyu düzeltmek için mevzuata ihtiyaç duyulması kesinlikle saçmadır” ifadelerini kullandı.

We raise this banner in honor of George Floyd, murdered one year ago today, in solidarity with people around the globe seeking a world without racial discrimination and a future with equal opportunity for all. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/cVIkfH5Yra — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) May 25, 2021

​Tasarı, Temsilciler Elise Stefanik ve Ken Buck da dahil olmak üzere çok sayıda diğer Cumhuriyetçi tarafından desteklendi.