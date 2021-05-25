‘ABD’de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu 2020 seçimlerini gerçekte Trump’ın kazandığına inanıyor’

ABD’de yapılan bir anket, Cumhuriyetçi seçmenin çoğunluğunun 2020 seçimlerine hile karıştırıldığını ve gerçekte kazananın Donald Trump olduğuna inandığını ortaya koydu.

Reuters/Ipsos tarafından, 17-19 Mayıs’ta 2007 kişi üzerinde yapılan ankette Cumhuriyetçilerin 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerine bakışı değerlendirildi.

Cumhuriyetçilerin yüzde 61’i seçimlerin Trump’tan ‘çalındığına’ ve Joe Biden‘ın hile ile başa geçtiğine inandığını belirtti.

IPSOS/Reuters Poll: 61% of Republicans believe the election was stolen from Donald Trump (just 28% disagree) and 53% of Republicans believe that Donald Trump is the true president right now. These are dangerous numbers that are completely based on a lie.https://t.co/4NhXVdGphU — Josh Jordan (@NumbersMuncher) May 24, 2021

Ayrıca Cumhuriyetçilerin yüzde 56’sı da seçim sonuçlarının Trump aleyhine ‘yasa dışı oylarla’ değiştirildiğine inandığını bildirdi.

Söz konusu anket, seçimlere hile karıştırıldığını savunan eski Başkan Trump’ın Cumhuriyetçi seçmen üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.