ABD’de delegeler meclisinde FETÖ rezaleti!

Virginia Delegeler Meclisi’nde konuşan ABD’li politikacı Mark Sickles, firari FETÖ’cüler Adem Yavuz Arslan ve FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici’yi mecliste ‘cesur gazeteciler’ olarak tanıttı. Meclistekiler ise FETÖ’cüleri alkış yağmuruna tuttu.

ABD’nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisi’nde çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği’nden arkadaşları olarak tanıttığı Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilici’nin ‘sürgün edilmiş’ medya çalışanları olduğunu söyledi.

Konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ve bu iki FETÖ’cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Bilici’yi ‘soruşturma geçirmiş vatansızlar’ diye tanımladı.

ABD’li Sickles, şöyle konuştu:

* Bu cesur gazetecilerin yanındayım.

* Türkiye’de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum.

* Umarım siz de onlara hoş geldiniz dersiniz.

FETÖ’CÜLERİ ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTULAR

Sickles’in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ’cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü. DHA

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