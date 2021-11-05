Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — JUST ENGLISH Whatsapp: 908.636.3635
Email: [email protected]
CONTACT US LINK: https://linktr.ee/justenglishusa Social Media- Subscribe :instagram.com/justenglishusa Amerika’da Dil Eğitimi nasıl alınmalı? Cüneyt Özdemir sizleri Amerika'ya Just English dil okullarına götürüyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
Anasayfa Alaturka Online ABD’DE DİL OKULUNA NASIL GİDİLİR?