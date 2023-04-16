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16 Nisan 2023
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ABD’de doğum günü partisine silahlı saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online

Alabama Emniyet Teşkilatından Jeremy Burkett, saldırıya ilişkin yapılan basın toplantısında, cumartesi 22.30 sıralarında doğum günü kutlamasının yapıldığı bir mekana gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

En az 20 kişinin yaralandığı belirtilen saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ve yaralı sayısına ilişkin detay vermeyen Burkett, saldırıya ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi. Burkett, konuyla ilgili kamuoyunun güncel olarak bilgilendirileceğini aktardı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Başkan Joe Biden’ın saldırı hakkında bilgilendirildiği duyuruldu. Biden ve Beyaz Saray’ın durumu yakından izlediği belirtilen açıklamada, destek sunmak için kolluk kuvvetleri ve yerel yetkililerle temas halinde oldukları kaydedildi.

Alabama Valisi Kay Ivey, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bu sabah, Dadeville halkı ve Alabamalı kardeşlerimle birlikte yas tutuyorum. Şiddet suçlarının eyaletimizde hiçbir yeri yoktur.” ifadesini kullandı. Ivey, konuyu yakından incelediklerini bildirdi.

Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltının olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

“SALDIRI BU BÖLGEDEKİH ERKESİ ETKİLEYECEK”

Associated Press’e konuşan bölge sakinlerinden Rahip Ben Hayes, saldırının 16 yaşındaki bir gencin doğum günü partisinde meydana geldiğini, bu nedenle kurbanların çoğunun gençlerden oluştuğunu aktardı.

Hayes, “Öldürülen genç adamlardan biri yıldız sporcularımızdan biriydi ve harika bir adamdı. Dolayısıyla bu öğrencilerin çoğunu tanıyordum. Dadeville küçük bir kasaba ve bu saldırı bu bölgedeki herkesi etkileyecek.” şeklinde konuştu. (AA)

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