‘ABD’de Durum Kötüleşecek’ Corona Virüsü Vakası 1000’i Geçti

ABD’de Corona vakası tespit edilen kişi sayısı 1000’i geçerken, şimdiye kadar en az 30 kişi de hayatını kaybetti. Etkisini arttıran Corona virüsü salgını, toplu etkinliklere getirilen yasaklar, spor müsabakalarına seyirci alınmaması gibi uygulamalarla halkın günlük hayatında kendini daha fazla hissettirmeye başladı.

Virüs ABD içinde daha geniş bir coğrafyaya yayılırken, bazı eyalet valileri ve yöneticiler salgının yayılmasını yavaşlatma çabaları kapsamında kalabalık etkinliklerin yasaklanması, karantina uygulama ve Ulusal Muhafız askerlerini çağırma gibi yöntemlere başvuruyor.

Korkulan açıklamaysa ülkenin bir numaralı bulaşıcı hastalık uzmanından geldi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci, durumun daha da kötüye gideceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu’nda Corona virüsüyle ilgili Kongre üyelerini bilgilendiren Fauci, vaka sayısının daha da artacağını ve ülkede durumun daha da kötüleşmesine hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Corona virüsünün mevsimsel gripten 10 kat daha öldürücü olduğunu kaydeden Fauci, ”Uzun lafın kısası durum kötüleşecek” dedi.

İlk Corona vakasını açıklayan eyaletler de birbiri ardına geliyor. Riskin yüksek olduğu New York gibi bazı eyaletlerde karantina bölgeleri oluşturuldu.

Virüsün en çok can kaybına neden olduğu Washington eyaleti valisi, Seattle kentinin hemen hemen tamamında 250 kişinin üzerinde katılıma sahip etkinlikleri yasakladı.

New York’un salgının en çok vurduğu bir semtinde de okullar ve ibadet yerleri kapatıldı. Vali Andrew Cuomo, kamu mekanlarını temizlemek ve gıda malzemesi dağıtmak için Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirdi.

ABD genelinde aralarında UCLA, Yale ve Stanford’ın da olduğu birçok okul ve üniversite de öğrencilerini evlerine gönderip internet üzerinden derslere devam etmeyi planladıklarını açıkladı.

Hayat Amerika’nın birçok kesiminde hala olağan şekilde devam ediyor olsa da, yeni virüs vakaları haberlerinin sayısı çoğaldıkça kısıtlamalar ve tedirginlik de artıyor. Çok sayıda büyük çaplı etkinlik Corona tehdidi nedeniyle iptal edildi ya da ertelendi. Her Nisan ayında California çölünde düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı Coachella müzik festivalinin de iptal edildiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM), New York’taki ana binasını halka kapatacağını ve tüm turları askıya alacağını açıkladı. Las Vegas’taki en büyük otellerden MGM Resorts International da, kumarhanelerindeki tüm açık büfeleri tedbir olarak kapatacağını bildirdi.

Washington eyaletinde toplu etkinliklere getirilmesi planlanan yasakların spor müsabakalarını da kapsayacağı öğrenildi. Spor müsabakalarına seyirci almama uygulaması diğer eyaletlerde de yavaş yavaş görülmeye başladı. Ohio’daki bazı kolej ligi oyunlarına seyirci alınmazken, kolej basketbol ligi NCAA da bazı bölgesel liglerin maçlara seyirci almama kararının ardından bu konuda “gelecek günlerde bir karar alacağını” açıkladı.

Massachusetts Valisi Charlie Baker, eyalette Corona vakalarının sayısı 51’den 92’ye çıkınca acil durum ilan etti. Bu kişilerden 70’inin geçen hafta biyoteknoloji şirketi Biogen’in Boston’daki bir toplantısına katıldıkları bilgisi verildi.

Vali Baker, acil durum ilanının, büyük çaplı etkinlikleri yasaklama, binalara erişim sağlama ya da koruyucu malzeme depolama gibi adımları hayata geçirmede kendisine daha fazla yetki vereceğini söyledi. California’da San Jose ve Silicon Vadisi’nin bulunduğu Santa Clara bölgesinde de 1000 ve üzerinde kişinin katıldığı tüm etkinlikler yasaklandı.

Demokrat başkan aday adayları Bernie Sanders ve Joe Biden de virüsle ilgili kaygılar nedeniyle Cleveland kentinde planladıkları mitingleri iptal etti.

Salgının en çok tehdit ettiği gruplardan biri de havaalanı çalışanları. Mineta San Jose Uluslararası Havalimanı’nda çok sayıda Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) yetkilisi üzerinde yapılan Corona testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin halen müşahade altında tutuldukları ve kendileriyle temas kuran tüm TSA çalışanlarına da 14 gün evden çıkmamaları talimatı verildiği kaydedildi.

California eyaletinin Oakland kentine yanaşan, en az 21 yolcuda Corona virüsünün tespit edildiği tur gemisindekiler de, günlerce California açıklarında beklemek zorunda kalmalarının ardından karaya ayak basmak için sıralarının gelmesini bekliyor. Gemi Pazartesi günü toplamda 3 bin 500 yolcu ve mürettebatıyla, tahliye için Oakland’da demir atmıştı. Kanada ve diğer ülkelerden yolcular havayoluyla evlerine gönderilecek, Amerikalılar ise California, Texas ve Georgia eyaletlerinde üslerde 14 gün karantinaya alınacak. Bir grup ise hala gemide bekletiliyor.

Tur şirketi Princess Cruises Salı gecesi yaptığı açıklamada, 1400 kişinin gemiden ayrıldığını, 1100 civarında mürettebatın ise gemide tutulmaya devam edeceğini belirtti.

California Valisi Gavin Newsom da 40 milyon nüfuslu eyalette halka spor müsabakaları, konserler ve büyük çaplı toplu etkinliklerden uzak durmaları çağrısında bulundu.