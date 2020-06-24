‘ABD’de ekim ayına kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 180 bin ölüm meydana gelebilir’

ABD’de Washington Üniversitesi‘ne bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması durumunda ortaya çıkabilecek senaryo değerlendirildi.

Ülkedeki Kovid-19 vakalarında yeni bir yükseliş belirtisi görülürken enstitü, 1 Ekim’e kadar ülkede yaklaşık 180 bin ölümün meydana gelebileceği tahmininde bulundu.

Ayrıca enstitüye göre Amerikalıların yüzde 95’inin maske takması halinde bu ölümler 146 bine düşebilir.

Reuters’ın haberine göre Enstitü Direktörü Christopher Murray, yaptığı açıklamada “Eyaletler açılsa bile ABD şüphesiz ağustos ayının sonlarında ivme kazanmaya başlayacak ve eylül ayında yoğunlaşacak büyük bir salgınla boğuşuyor” ifadelerini kullandı.

Sözgelimi tahmin, New York, New Jersey ve Connecticut valilerinin; Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Teksas, Washington ve Utah eyaletlerindeki vakalarda yaşanan artışın ardından buralardan gelecek yurttaşların 14 gün karantinada kalmaları zorunluluğu getirilebileceğini söylemesinin ardından geldi.

ABD’de son 24 saatte yapılan Kovid-19 testlerinin 36 bininin pozitif çıktığı bildiriliyor.