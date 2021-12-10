ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi

ABD’de tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8 ile 40 yılın zirvesine yükseldi.
Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren veri açıklandı.
ABD’de yıllık tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8’i görerek 1982 yılı sonrasındaki zirvesine ulaştı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu.
Bloomberg anketinde de beklenti yüzde 6,8 idi.
Ekimde ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.
Verinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatı 1773 dolardan 1782 dolara yükseldi.
Veri sonrasında dolar/TL, 13,90’ın üzerinde yer alıyor.