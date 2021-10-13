ABD’de enflasyon beklentisi rekor kırdı: Geçici enflasyon tezi çöküyor

ABD’de tüketicilerin enflasyon beklentisi yükselmeye devam ederken, fiyat artışlarının kalıcı olacağı endişesi Fed’in düşük enflasyon hedefi ile çelişiyor.

Sozcu.com.tr

ABD Merkez Bankası’nın New York anketine göre, ABD’li tüketicilerin enflasyon beklentileri, artan fiyat baskıları nedeniyle Eylül ayında yükselmeye devam etti.

Amerikan hane halkının bir yıl sonraki enflasyon beklentisi yüzde 5,2’den yüzde 5,3’e yükselirken, üç yıl sonraki medyan beklenen enflasyon yüzde 4’ten yüzde 4,2’ye yükseldi. Bu rakam 8 yıldır yapılan anketin tarihindeki en yüksek beklenti oldu.

FED’İN HEDEFİ YÜZDE 2

ABD’de enflasyon şuanda yüzde 5,3 seviyesinde bulunuyor. Başkan Jerome Powell dahil olmak üzere Fed yetkilileri, yükselen enflasyonu tedarik zinciri sıkıntılarına ve pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte gerçekleşen talep artışlarına bağlıyor. Fed’in enflasyon hedefi ise yüzde 2.

New York Fed, Salı günkü gerçekleştirdiği basın açıklamasında uzun vadeli enflasyon beklentileri konusunda pandemi öncesi dönemi işaret etti.

FED YÖNETİCİLERİNDEN KALICI ENFLASYON ÇIKIŞI

Atlanta Fed Bankası Başkanı Raphael Bostic de, bu yılki enflasyon artışının beklenenden uzun sürdüğünü, bu nedenle bu tür fiyat artışlarını geçici olarak adlandırmanın uygun olmadığını söyledi.

Bostic, dün yaptığı bir konuşmada “Geçici, doğru bir kelime değil” dedi. Bostic, yanında “geçici” etiketli bir cam kavanozla konuştu ve bu kelimeyi her kullandığında oraya 1 dolar attı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Bostic’le benzer görüşte. Bullard Salı günü CNBC’ye verdiği bir televizyon röportajında, “Enflasyonun doğal olarak düşeceği hikayesi makul, ancak bu senaryoya yalnızca yüzde 50 olasılık vermek istiyorum” dedi.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENENDEN ÖNCE GELEBİLİR

Deutsche Bank ekonomistleri Salı günü açıkladıkları bilgi notunda, enflasyon beklentilerindeki artış nedeniyle, Fed’in faiz oranlarını Aralık 2022’den önce artırmaya başlaması bekleniyor. Bankanın faizlere ilişkin önceki tahmini de 2020 sonuydu.

Fed’in faiz artırım konusundaki olası hamleleri ise gelişmekte olan ülkeler tarafından yakından inceleniyor. Türkiye ekonomisinin de dahil olduğu gelişmekte olan ülke ekonomileri, bu hamleden doğrudan etkilenecek.

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