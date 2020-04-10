ABD'de enflasyon martta beklentinin üzerinde düştü

WASHINGTON (AA) – ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 0,4 azalarak beklentinin üzerinde bir düşüş gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 1,5 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Ocak 2015'ten bu yana en yüksek aylık düşüşün kaydedildiği veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta yüzde 0,3 azalması yönündeydi. TÜFE, şubatta ise aylık yüzde 0,1 artış kaydetmişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. TÜFE'deki yıllık değişim, yüzde 1,6 artış yönünde olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,3 olarak hesaplanmıştı.

Tüketici fiyatlarında mart ayında kaydedilen düşüşte, akaryakıt, hava yolu taşımacılığı ücretleri, konaklama ve giyim gibi kalemlerin maliyetindeki azalış etkili oldu. Bu dönemde gıda fiyatları ise artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta aylık yüzde 0,1 azaldı.

Ocak 2010 döneminden bu yana ilk kez aylık düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 2,1 arttı ve yüzde 2,3 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.