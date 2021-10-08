ABD’de eylülde tarım dışı istihdam artışı beklentilerin altında kaldı

ABD’de tarım dışı istihdam artışı eylülde 194 binle 500 binlik piyasa beklentisinin altında kaldı.

Sozcu.com.tr

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre, ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdam artışı 194 binle beklentilerin altında kaldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 500 binlik artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ay 235 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 366 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı eylülde yüzde 4,8 olarak kaydedildi. Bloomberg anketinde bu veriye ilişkin beklenti yüzde 5,1 olmuştu.

İstihdam verileri açısından öncü gösterge olarak kabul edilen haftalık işsizlik maaşı başvuruları da istihdam piyasasında eylül ayında toparlanma yaşandığına işaret etmişti.

ABD’de istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimi ve doların seyri açısından önem taşıyor.

GÖSTERGELER GÜÇLÜYDÜ

İstihdam açısından bir diğer öncü gösterge olarak kabul edilen ADP özel sektör istihdam verisinde de eylül ayında beklentileri aşan bir artış yaşanmıştı.

ADP verilerine göre ülkede özel sektör istihdamı 568 binle son üç ayın en hızlı artışını kaydetmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 430 bin olacağı yönündeydi.

ABD’de özel sektör istihdamı, 6 Eylül’de federal işsizlik yardımlarının son bulması sonrasında şirketlerin boş pozisyonları hızlı bir şekilde doldurduğuna işaret etmişti.

Ülkede okulların açılmasının da çocukların bakımı için federal yardımların da desteğiyle evde kalan kişilerin yeniden işe dönmesine olanak sağladığı belirtilmişti.

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