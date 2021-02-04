ABD'de fabrika siparişleri geçen yılın son ayında yüzde 1,1 arttı

WASHINGTON (AA) – ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta yüzde 1,1 artışla 493,5 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 493,5 milyar dolara ulaştı.

Sekiz ay art arda artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,5 artışla 246,4 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 1,7 artarak 247,1 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl kasım ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 1'den yüzde 1,3'e revize edildi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.