ABD’de Floyd davası: Sanık Chauvin lehine konuşan şahide yönelik domuz kafalı saldırı

ABD’nin Minnesota eyaletinde, siyah vatandaş George Floyd’un gözaltına alınması sırasında ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin’in davasında, savunma lehine şahitlik yapan bir isme yönelik saldırı düzenlendi. Güç kullanma uzmanı olan eski polis Barry Brodd’ın eskiden kaldığı evin kapısına domuz kafası bırakıldı.

Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Rosa şehrindeki bir evden, cumartesi sabahı kapının önünde domuz kafası bulunduğuna ve girişe kan sürüldüğüne dair ihbar geldi. Ev sakinleri siyah giyen birkaç kişi gördüklerini ama polisi ararlarken bu kişilerin kaçtığını anlattı. Polis de Brodd’un hâlâ orada yaşadığı düşünülerek yanlış evin hedef alınmış olabileceğini açıkladı: “Bay Brodd birkaç yıldır orada yaşamıyor, Kaliforniya’da ikamet etmiyor. Belli ki söz konusu ev yanlışlıkla hedef oldu.”

Öte yandan aynı gece yine Santa Rosa’da meydanda yer alan büyük bir el heykeli kana bulandı, önüne de domuzların çıkardığı ses olan ‘Oink! Oink’ kelimelerinin yazılı olduğu bir pankart bırakıldı.

​Davada geçen hafta ifade veren Brodd, Floyd’un ölümünün ‘öldürücü güç kullanımı’ kaynaklı değil ‘kazara ölüm’ olayı olduğunu savundu. Santa Rosa polisi de Brodd’un 2004’te teşkilattan ayrıldığını hatırlatıp bu ifadenin ‘teşkilatın değer ve inanışlarını yansıtmadığını’ açıkladı.

Santa Rosa’daki olaylarla ilgili henüz gözaltı yok.

Floyd davasında kararın çarşamba günü çıkması bekleniyor.