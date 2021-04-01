ABD'de geçen sene Kovid-19 ölümleri, kalp ve kanser hastalıklarından sonra 3. sırada yer aldı

NEW YORK (AA) – ABD’de geçen yıl toplam 3,3 milyon ölüm gerçekleştiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı can kaybının kalp ve kanser hastalıklarından sonra 3. sırada yer aldığı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklanan rapora göre, 2020’de ilk 3 sırada bulunan ölüm nedeni olarak 690 bin kişi kalp hastalıklarından, 598 bin kişi kanserden ve 345 bin kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Geçen yıl içinde 3 milyon 360 bin toplu ölüm gerçekleşti. Kovid-19 salgınının 2020’de yıllık ölüm oranı, önceki yıla kıyasla yüzde 16 artarken, bu durum "1918’den bu yana en yüksek artışa" tekabül etti.

Ölüm oranları, siyahi toplumunda ABD ve Alaska yerlileri arasında en fazla olurken, Latin toplumunda ise Kovid-19 bağlantılı ölüm oranları en yüksek olarak kayıtlara geçti.

CDC’nin 2020 ölümleri ilgili açıklanan raporunun beklenenden daha kötü olduğu belirtilerek, söz konusu rakamların ön verilere dayandığı ve ölüm sertifikalarının analizinin devam ettiği kaydedildi.

Ölüm belgelerinin analizinin 11 ay sürdüğü ancak CDC’nin küresel Kovid-19 salgını sırasında güncel ve kaliteli verilere olan acil ihtiyaç nedeniyle süreci hızlandırdığı bildirildi.