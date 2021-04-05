ABD’de Genç Yetişkinler Arasında Vaka Sayılarında Artış

ABD’de bir gün içinde görülen yeni Corona virüsü vakalarında üç haftadır artış gözlemleniyor. Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) göre bir önceki haftaya göre yeni vaka sayısında yüzde 7 oranında artış var.

CDC Başkanı Rochelle Walensky ülkede bir gün içinde görülen yeni vaka sayısının ortalama 64 bin olduğunu açıkladı.

Reuters’ın eyalet ve ilçelerden aldığı verilere ilişkin yaptığı analize göre, hastanelerde tedavi altında bulunan Corona virüsü hastalarının ortalama sayısı 4 Nisan’da biten haftada yüzde 4 oranında artarak 37 bini aştı. Bir hafta içinde görülen yeni vaka sayısının da 450 bine ulaştığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri ABD’de virüsün farklı varyantlarının etkili olduğu bir dönemde, Paskalya tatili ve okulların bahar tatili sırasında seyahat edenlerin sayısının artması konusunda endişelerini dile getirmişti.

Grip virüsleri genellikle mevsimsel olurken ve hava ısındıkça vaka sayıları azalma eğilimi gösterirken, sağlık yetkilileri Corona virüsünde benzer bir eğilim görmediklerini belirtiyor.

ABD Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın da pandemiyle mücadele danışmanı olan Dr. Antony Fauci Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, “Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız konusunda havaya bel bağlamayı aklımızdan bile geçirmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

ABD’de 50 eyaletten 27’sinde geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya kıyasla yeni vaka sayılarında artış bildirilmişti. Michigan, New Jersey ve New York’ta 100 bin kişi başına düşen vaka sayılarında ve hastanede tedavi altına alınan hasta sayılarında yüksek rakamlar gözlemlenmişti.

Enfeksiyon vakalarının birkaç hafta gerisinden gelen can kaybı ise geçtiğimiz hafta yüzde 17 düşerek bir hafta içinde 5,800’e, bir gün içinde de 834’e geriledi.

18-24 yaş grubunda vaka artışı

CDC Başkanı Rochelle Walensky, ABD’de özellikle genç yetişkinler arasında vaka sayılarının arttığını ve özellikle de 18-24 yaş grubu arasında vaka sayısında artışın görüldüğünü belirtti.

Walensky, yeni vakaların çoğunun gençlerin katıldıkları spor aktivitelerinden ve diğer faaliyetlerden kaynaklandığını söyledi.

Aşılamada rekor

Sağlık yetkilileri, vaka sayılarında artış yaşansa da, aşılama çalışmalarının can kaybını sınırlayacağı görüşünde. ABD’de altı haftadır aşılama konusunda rekor kırılıyor. Geçtiğimiz hafta bir günde uygulanan aşı miktarı 3,1 milyonu aştı. Cumartesi günü de bir gün içinde yapılan aşı sayısı ilk kez 4 milyonu geçti.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri’ne göre (CDC), Pazar günü itibariyle de ABD nüfusunun yüzde 32’si en az bir doz aşısını yaptırmış, yüzde 19’u da her iki dozu birden yaptırmış durumda.

Başkan Joe Biden yönetimi, Mayıs ayı sonuna kadar ABD’de herhangi bir kısıtlama olmaksızın her yetişkinin aşı olmasına imkan verecek sayıda aşının olmasını amaçlıyor.