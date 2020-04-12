“ABD’de Göçmenleri Çok Daha Zor Günler Bekliyor”

ABD’de 550 bin vaka ve 21 binden fazla can alan Corona virüsü salgını ülkede yaşayan on milyondan fazla yasa dışı göçmeni olumsuz olarak etkiledi. Aralarında binlerce Türk vatandaşının da bulunduğu yasa dışı göçmenler hastaneye gitmeye çekiniyorlar.

Amerikan Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi’nin (USCIS) sınır dışı işlemlerini geçici olarak durdurma kararı almasına rağmen Meksika sınırından 400 çocuğun sınır dışı edilmesi endişeleri daha da arttırdı.

ABD’de çok sayıda yabancı ülke vatandaşı, turist, öğrenci geçici vizelerle vizelerle yaşamalarına rağmen salgın hastalığın getirdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkesine dönemiyor.

New York Barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut, ABD’de göçmenlerin durumuyla ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Akbulut, ABD’de yaşan göçmenleri çok daha zor günlerin beklediğini, Trump yönetiminin göçmenlik yasalarındaki uygulamaları daha da katılaştıracağını söyledi.

“Göçmenlik işlemleri kısmen devam ediyor”

Akbulut, göçmenlerle ilgili işlemlerin kısmen devam ettiğini belirterek, “ABD’de göçmenlik bürolarının tamamı en az Mayıs ayının dördüne kadar kapalı. Halka açık olarak parmak izi alınması, göçmenlik mülakatları gibi hizmetleri içeren bu bürolar işlem yapmıyor ancak diğer göçmenlik işlemleriyse devam ediyor. Göçmen ve Göçmen olmayan yurt dışındaki Amerikan konsolosluk işlemlerinin yapıldığı National Visa Centerlar da çalışmalara ara verilmedi, içeriye gönderilen dosyalar değerlendirilerek kararlar veriliyor. Acil işlem gerektiren göçmenlik mahkemeleri de açık. Yurt dışındaki Amerikan konsolosluklarında vize işlemleriyle ilgili yürütülen tüm çalışmalara acil vize ihtiyaçları dışında cevap verilmiyor” dedi.

“Acil durumlarda Türkiye’ye gidilebilir”

Avukat Akbulut Türkiye ile ABD arsında uçuşların karşılıklı olarak durmasına rağmen acil durumla özel izinle Türkiye’ye aktarmalı olarak gidilebileceğini belirterek, ”Türkiye ile ABD arasında uçuşlar kaldırıldı ama hala acil durumlarda belirli müsaadelerin alınmasıyla uçuşlar aktarmalı olarak yapılabiliyor. Ölüm kalım ve acil ihtiyaçlarda iki ülke arasında uçuşlar yapılabiliyor. Göçmenlik bürosu ABD’de Corona virüsüne bağlı zorunlu olarak kalmak durumunda olan kişilerin vizelerini uzatılmasında kolaylık sağlayıp çok daha kısa bir şekilde bu kişilerin vizelerini uzatıyor. Turist yada başka vize statüleriyle Amerika’da bulunan yabancı ülke vatandaşlarına Corona virüsü yüzünden kolaylıklar sağlanıp daha yumuşak bakılıyor” dedi.

“Öğrencilere çalışma izni veriliyor”

Avukat Akbulut, salgın hastalık yüzünden göçmenlik yetkililerinin bazı kolaylaştırıcı kararlar aldığını belirterek, “Öğrenciler içinde bazı kolaylıklar sağlanıyor. Şu anda okulları kapalı olan yabancı öğrencilere yardım etmek için çalışma izni veriliyor. Göçmenlik bürosu öğrencilerden durumlarını izah eden bir dilekçeyle çalışma izni için başvurmalarını istiyor. Amerika’ya yatırım yapan yabancı ülke vatandaşları içinde bazı kolaylıklar sağlanıyor. Başvuruları daha önce kabul edilmiş küçük ve orta ölçekli yatırımcıların salgın hastalığa bağlı zararlarının karşılanması da söz konusu. Federal hükümetin ayırdığı afet bütçesinden yabancı yatırımcılarda borç alabilecek” dedi.

“Göçmenlik yasalarıyla ilgili uygulamalar katılaşacak”

Sınır dışı işlemlerinde bazı dosyaların askıya alınmış durumda olduğunu belirten Akbulut, “Ancak Meksika sınırından sınır dışı işlemleri sürüyor. Son olarak 400’den fazla çocuk sınır dışı edildi. Bundan sonra göçmenlik konularında Corona virüsünün getirmiş olduğu motivasyonla bu tür sınır dışı edilmeler ve ABD’ye alınmamalar çoğalacak. Göçmenleri daha kötü günler bekliyor. Bundan sonra göçmenlere yönelik uygulamalar daha da zorlaşacak. Trump yönetimi bundan sonra göçmenlik yasalarıyla ilgili uygulamaları daha da katılaştıracak. ABD’ye yurt dışında girişlerle ilgili vizelerin verilmesi için ek şartlar talep edilecek. Vizelere başvuran kişilerden mutlaka salgın hastalıkla ilgili ek sağlık belgeleri talep edilecek. Hem turistik seyahatler hem de ülkeye kabul edilecek göçmenlerle ilgili mutlaka sağlık testi yapılacak. Bu da ülkeye girişleri kısıtlayacak. Amerikan halkını koruma adına doğru olabilir uygulamada ise göçmen ve turistlerin aleyhine işleyerek bir kısıtlama tedbirine dönüşebilir. Corona virüsü salgınından sonra ABD’de yaşayan kaçaklarla ilgili daha katı adımlar atılacaktır. ABD’ye gelen turistlerin kaçak kalmaları için başka adımlar atılacaktır.”

“Yasa dışı göçmenler devletten yardım alabilirler”

Avukat Akbulut, ABD’de yasa dışı olan göçmenlerin Corona virüsü salgını nedeniyle oldukça zor günler geçirdiğini belirterek yasa dışı göçmenlerin tedavileri için devlet yardımı alabileceğini belirterek, “Aralarında binlerce Türk vatandaşının da olduğu yasa dışı göçmenler oldukça endişeli bir durumda. Kendisini iyi hissetmeyen, Corona virüsüne bağlı sağlık endişeleri olan yasa dışı göçmenler hastaneye gitmeye korkuyor. Sigortasız oldukları için hastaneye gidip çıkacak faturayı ödeyemeyecekleri ya da hastaneye gidince yasa dışı oldukları ortaya çıkacak diye korkuyorlar. Devlet yardımı alamayacaklarını düşünüyorlar. ABD’de bir insan yasa dışı da olsa sağlık için devlet yardımı alabilir. Yasa dışı göçmenleri düşündüren diğer bir konu da sağlık konusunda devlet yardımı alırlarsa daha sonra bir şekilde yapacakları Green Card başvurusunda çıkacağı endişesi. Geçtiğimiz aylarda Amerika’nın en üst mahkemesi bu yönde aldığı kararı açıklamış, devlet yardımı alan her hangi bir kişinin Green Card alamayacağına hükmetmişti. Göçmenlik bürosu bu karar çerçevesinde yeni bir açıklama yaptı, yasa dışı göçmenlerin korkularının yersiz olduğunu, Corona virüsüne bağlı olarak Amerikan devletinden alınacak bir sağlık desteği ya da maddi yardımın yasa dışı olan bu kişinin Green Card başvurusunda asla aleyhlerine kullanılmayacağı yönünde güzel bir karar aldı” dedi.