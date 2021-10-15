ABD’de Göçmenlikte Trump’ın Politikasına Dönüş

Beyaz Saray yönetimi bir önceki başkan Donald Trump döneminde başlayan ve sığınma başvurusunda bulunanları duruşmalarını Meksika’da beklemeye zorlayan programı mahkeme kararı uyarınca yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Amerikalı yetkililerin bu yöndeki açıklaması, federal mahkemenin aldığı kararda programın sonlandırılmasını haksız bulmasının ardından geldi.

Bu programın, Teksas Bölge Mahkemesi’nin kararı uyarınca Kasım ortasına kadar yeniden yürürlüğe konulması bekleniyor.

Bununla birlikte Biden yönetiminin, “Meksika’da Kalın” adıyla da bilinen Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) programını kaldırmak üzere girişimde bulunmayı planladığı da belirtiliyor.

Bu programın kısa süreli de olsa yeniden devreye alınmasının, son aylarda geçişlerin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı Meksika sınırında uygulanan karmaşık ABD politikalarına bir yenisini ekleyebileceği belirtiliyor.

Meksika: “Endişelerimizi ilettik”

Her iki ülkeden yetkililer konuyu görüştüklerini belirtti. Meksika Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililere başta hukuki süreç, yasal yardıma erişim ve göçmenlerin güvenliği olmak üzere programın çeşitli boyutlarıyla ilgili endişelerini ilettiklerini açıkladı.

Adının verilmesini istemeyen Meksikalı bir yetkili de programın yeniden başlatılmasına ilişkin henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Programı Trump başlatmış, Biden sonlandırmıştı

Sert göçmen politikalarıyla bilinen eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump çok sayıda sığınma başvurusunun hileli olduğunu ve başvuruda bulunanların duruşmalara katılmaması halinde ABD’de yasadışı olarak kalabileceklerini savunarak MPP programını 2019 yılında başlatmıştı.

Demokrat Başkan Joe Biden ise Ocak ayında göreve gelmesinden kısa bir süre sonra sınır konularında daha insani bir yaklaşım vaadi kapsamında programı sonlandırmıştı.

Cumhuriyetçi Teksas ve Missouri eyaletleri, Biden’ın programı sonlandırması sebebiyle konuyu mahkemeye taşımış, yargıç Matthew Kacsmaryk Ağustos ayında programın yeniden başlaması gerektiği kararını vermişti.

Üçü Trump tarafından atanan 6 muhafazakar yargıç ve üç liberal üyenin bulunduğu ABD Anayasa Mahkemesi, yargıç Kacsmaryk’in kararını onamış, Biden yönetiminin yürütmeyi durdurma talebini ise reddetmişti.

“Mahkeme kararını uygulayacağız ancak itirazımızı sürdüreceğiz”

Biden yönetimi mahkeme kararını iyi niyetle uygulayacaklarını, diğer yandan da davada itiraz sürecini devam ettireceklerini belirtti.

Gazetecilere açıklama yapan İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Programın yeniden uygulanması yönetimin istediği bir şey değil. Ancak şu anda mahkemenin aldığı kararı uygulamakla yükümlüyüz” dedi.