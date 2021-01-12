ABD’de gorillere koronavirüs bulaştı: Hayvanat bahçesi çalışanından kaptıkları düşünülüyor

ABD’nin San Diego kentinde bulunan hayvanat bahçesinde esaret altında tutulan gorillerin koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gorillerin öksürük gibi hastalık semptomları da gösterdiğini ancak bunun şiddetli boyutta olmadığı ve hayvanların iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

Hayvanat bahçesi sözcüsü Andrew James, virüsün öksürdüğü görülen iki gorilden birinden alınan dışkı örneğinin incelenmesi sonucunda tespit edildiğini açıkladı. James ayrıca, gorillerden insan tarzı mukus veya tükürük örneklerinin toplanmasının primatlar için çok riskli olduğunu söyledi.

‘Hepsinin yakalandığını varsaymalıyız’

Hayvanat bahçesinin internet sitesinde yapılan açıklamada ise, sonuçların ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları tarafından da doğrulandığı belirtildi.

Kesinleşen test sonuçları sadece tek bir hayvan için geçerli olsa da, yetkililer sekiz gorilin tamamının da koronavirüse yakalanacağını öngörüyor:

“Goriller hem vahşi doğada, hem de bizim zoolojik ortamımızda insan aileleri gibi birlikte yaşıyorlar. Ailenin bütün üyelerinin yakalandığını varsaymalıyız.”

Gorillerin, alınan güvenlik önlemlerine rağmen virüsü semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından kaptığına inanılıyor.

Yetkililer ayrıca, koroanvirüsün gorilleri tam olarak nasıl etkileyeceğini ve ne gibi ek semptomlar çıkacağını bilmediklerini söyledi.

‘Tam bir iyileşme için umutluyuz’

Hayvanat bahçesi müdürü Lisa Peterson, “Öksürme ve tıkanma dışında goriller iyiler. Grup bir arada karantinada tutuluyor ve besleniyor. Tam bir iyileşme için umutluyuz” ifadelerini kullandı.

1800 dönümlük San Diego Safari Parkı’ndaki goril grubu beş kadın ve üç erkekten oluşuyor ve bunların arasında yaklaşık 45 yaşındaki Winston adında yaşlı bir ‘gümüş sırtlı’ bulunuyor.

Koronavirüse New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki birkaç aslan ve kaplan ile İspanya’daki Barselona Hayvanat Bahçesi’ndeki dört aslan da dahil olmak üzere, esaret altındaki bir dizi başka vahşi hayvan türünde de rastlandı.

Virüs ayrıca evcil kedi ve köpeklerde de görüldü. USDA, geçtiğimiz ay, 15.000 hayvanı öldüren çiftçi vizonları arasında meydana gelen salgının ardından, vahşi doğada bir diğer hayvanda, bir vizonda koronavirüsün bilinen ilk vakasını doğruladığını söyledi.

Ancak San Diego’daki goriller, koronavirüsün primatlara bulaşmasının ilk örneğini teşkil ediyor.