ABD’de ‘gri ölüm’ alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir

Yerel KLFY televizyonuna konuşan St. Mary Parish Şerif Ofisi Sözcüsü David Spencer, ilk kez böyle bir maddeyle karşılaştıklarını söyledi.

Uyuşturucunun eroin, fentanil ve bir dizi tehlikeli opioid içerdiği ifade edilirken çok küçük dozun bile insanı ölebileceği kaydedildi.

Uyuşturucu renginin betonu andırdığını söyleyen Spencer, maddeye dokunmanın bile çok tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Polis Sözcüsü, “Bu bilgileri kesinlikle insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Böyle onlar bunun yeni bir şey olduğunu bilecek” dedi.

Bu uyuşturucuya rastlayacak olan vatandaşlardan derhal polisi araması istendi.

‘Gri ölüm’ ilk kez 2017’de Alabama ve Georgia eyaletlerinde ortaya çıkmıştı. Daha sonra Ohio ve Pennsylvania eyaletlerine yayılmıştı.