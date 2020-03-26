ABD’de Haftalık İşsizlik Başvuruları 3 Milyonu Geçti 

ABD’de ivme kazanan Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki hasarı da büyüyor. Krizin en ağır vurması beklenen alanlardan biri istihdam piyasasıydı ve bugün açıklanan rakamlara göre, geçen hafta 3 milyonun üzerinde kişi işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Bu sayı, 1982 yılındaki son rekorun 4 katı.

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasında, geçen hafta 3 milyon 280 bin kişinin işsizlik yardımları için başvuruda bulunduğu belirtildi. Bir önceki haftaysa başvuruların sayısı 282 bindi. Bundan önceki son rekorsa 1982 yılında 695 binle kırılmıştı.

Haber ajansı Reuters’ın ekonomistler arasında yaptığı ankete göre, ABD’deki işsizlik yardımı başvurularının 1 milyona kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Hatta bu sayının 4 milyona kadar çıkabileceği yönünde tahminler yapanlar da var.

Haftalık işsizlik başvurularındaki bu keskin artış ise, Corona virüsü salgınının ülke ekonomisinde yol açtığı hasarın önemli bir göstergesi.

İşsizlik yardımı başvuruları genelde, işten çıkarmaların da hızını yansıtıyor. Bundan sonraki süreçte de ABD ekonomisi resesyona doğru ilerlerken işten çıkarmaların daha da hızlanacağı tahmin ediliyor. Salgın en çok restoranlar, oteller, sinemalar, spor salonları ve havayollarını olumsuz etkiledi. Otomobil satışları da hızla gerilerken, bazı otomobil üretici şirketleri fabrikalarını kapatıyor. Çok sayıda işveren kredi ödemeleri ve diğer sabit masrafları karşılayabilmek için personelinin bir bölümünü işten çıkarıyor.

Kimi ekonomistler, işsizlik oranlarının yüzde 13’e yaklaşabileceği senaryosunu dile getiriyor. 2009’da sona eren büyük mali krizde işsizlik oranı en fazla yüzde 10’a çıkmıştı.

Corona virüsü salgını ABD’de yayıldıkça ekonomik çöküş de aniden oldu. Daha Şubat ayında işsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,5’e kadar gerilemişti. Ekonomide de istikrarlı bir büyüme seyri izleniyordu. Ekonomistler bu yılın Nisan-Haziran ayları arasındaki çeyrekte ülke ekonomisinin tarihindeki en hızlı daralmayı yaşayabileceğini, daralmanın oranının yüzde 30’a kadar çıkabileceğini söylüyor.

ABD’de çok sayıda yarı zamanlı ya da çalışma izni olmayıp kayıt dışı çalışanlar veya sezonluk işçiler gibi kesimler işsizlik ödeneği için başvuru yapamıyor, dolayısıyla işsizlik yardımı başvurularının sayısının muhtemelen bu açıklanandan da fazla olduğuna dikkat çekiliyor.