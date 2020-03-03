ABD’de Hortumların Vurduğu Nashville’de Can Kaybı Artıyor

Amerika’nın güneyindeki Nashville kentinde meydana gelen hortumlarda ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti. Tennessee eyaletinin en büyük kentinde en az 40 bina paramparça oldu, bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve caddeler trafiğe kapandı. Hortumlar yüzünden yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Fırtına ve hortumların ardında bıraktığı hasar gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı. Okullar, mahkemeler ve bir havaalanı kapatıldı. Ön seçimler için belirlenen ve hasar gören oy kullanma merkezleri son anda taşınmak zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları eyalet genelinde hayatı felce uğratırken, 44 bin kişiyi de elektriksiz bıraktı.

Şiddetli fırtınaların etki alanı Teksas eyaletinden Kuzey Carolina’ya kadar geniş bir bölgeyi kapsıyor. Yağış ve rüzgarın fırtına ve hortumlara dönüştüğü Tennessee eyaletinde acil durum ilan edildi. Eyalet Valisi Bill Lee, 19 kişinin öldüğü hortumlarda çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu ve en az 30 arama kurtarma görevlisinin de yaralandığını açıkladı.

Vali Lee, eyalete yapılacak acil yardımlar için Beyaz Saray’la iletişim halinde olduklarını da bildirdi.

Başkan Donald Trump Salı sabahı Twitter’da paylaştığı mesajda “Dualarımız Tennessee’deki kasırgadan etkilenenler için. Gelişmeleri takipteyiz. Federal hükümet bu zor dönemde yanınızda” dedi. Başkan Trump, Cuma günü hortumlardan etkilenen bölgeyi ziyaret edeceğini de belirtti.