ABD’de Hükümetin Kapanması Krizi Önlendi 

ABD Başkanı Joe Biden, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde onaylanarak, Beyaz Saray’a gönderilen yeni hükümet fonlarının 3 Aralık’a kadar devam etmesine yönelik geçici bütçe tasarısını geceyarısından kısa bir süre önce imzalayarak yasalaştırdı.

İlk oylama Demokrat Parti kontrolundaki Senato’da yapıldı. 35’e karşı 65 oyla kabul edilen tasarı daha sonra Temsilciler Meclisi’ne gönderildi.

Yaklaşık bir saat süren oturumun ardından yapılan oylamada Temsilciler Meclisi’nin 254 üyesi ‘evet’ oyu kullanırken, 175 ‘hayır’ oyu kullanıldı. 34 Cumhuriyetçi Demokratlar’la birlikte tasarıya onay verdi. Böylece federal hükümetin 2018 sonu ve 2019 başını kapsayan ve toplam 35 gün süren son kısmi kapanma sürecine benzer bir durumun yaşanması engellenmiş oldu.

Hükümetin kapanmaması için Başkan Biden’ın söz konusu kararı geceyarısından önce imzalaması gerekiyordu.

Öte yandan Temsilciler Meclisi’nin, geçen ay Senato’da kabul edilen 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım tasarısını Perşembe günü oylaması bekleniyordu ancak oylama yapılmadı. Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Partililer, şimdiye kadar, Biden’ın Kongre’de bir zafer elde etmesini engellemek için tasarıdan geri adım attı.

Demokrat Parti içindeki ilerici kanat, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye, 3,5 trilyon dolarlık iç yatırım tasarısı garanti altına alınana kadar 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını oylamaya sunmaması için baskı yapıyor.

Demokrat Parti’nin ılımlı kanadıysa daha küçük bir paket üzerinde anlaşmakta ısrar ediyor. Meseleye ilişkin müzakereler haftalarca hatta daha uzun süre devam edebilir.

Harcama tasarısı, federal hükümetin işleyişinin devamlılığını sağlamanın yanısıra kasırga, orman yangını ve diğer doğal afetlerden etkilenenlerle Afgan mültecilere yardımları içeriyor.

Kongre’de bir başka tartışma da devam ediyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, mevcut 28 trilyon 400 milyar dolarlık limitin ötesinde Maliye Bakanlığı’na daha fazla borçlanma yetkisi tanıyıp tanımama üzerinde tartışmaya devam etti. Maliye Bakanı Janet Yellen, Kongre’nin gereken adımı atmayı başaramaması durumunda ABD hükümetinin tarihte ilk kez 18 Ekim’de temerrüde düşeceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçi Partililer, Kongre ve Beyaz Saray’ın Demokratlar’ın elinde olduğu gerekçesini öne sürerek borçlanma tavanını yükseltme sorumluluğunun da tamamıyla Demokrat Parti’nin üzerine düştüğünü savunuyor.

Bu arada Kongre’de gerginlik devam ediyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Partililer, Biden’ın 3,5 trilyon dolarlık sosyal yatırım planının yüksek maliyetine karşı çıkan ılımlı Demokrat Partili Senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema’yı, tam olarak ne istediklerin kamuoyuna açıklamaya çağırdı. Temsilciler Meclisi İlericiler Birliği Başkanı Pramila Jayapal, Manchin ve Sinema’yı işaret ederek, “Karşı teklif yapmaları gerekiyor. O zaman oturur ve müzakereye başlarız” dedi.

Bunun üzerine Manchin, kabul edebileceğin en yüksek rakamın 1,5 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Manchin ve Sinema şimdiye kadar ne kadar büyüklükte ve kapsamda bir tasarıyı destekleyeceklerinin ayrıntılarını vermemişti.

Manchin, “Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi temel sosyal programlarımızın maliyetini bile karşılayamazken yeni ve kapsamlı hükümet programlarına trilyonlar harcamak, mali deliliğin tanımıdır” ifadesini kullanmış, ayrıca “sosyal altyapı” tasarısı üzerindeki müzakerelerin tamamlanmasının haftalar alacağını, bunun da Demokratlar’ın altyapı planını geçirme umutlarını suya düşüreceğini kaydetmişti.

Ipsos anket şirketinin Reuters haber ajansı için Salı ve Çarşamba günü yaptığı ankete göre ABD’de yaklaşmakta olan borçlanma krizi, siyasi yelpazenin her iki kanadını da sarsıyor.

Ankete göre yetişkinlerin yüzde 65’i, Kongre’nin borçlanma tasarısını zamanında geçirip geçiremeyeceği konusunda “çok” ya da “biraz” kaygılı. Bu, her 10 Demokrat Partili’den 8’inin ve her 10 Cumhuriyetçi Partili’den 5’inin bu hisleri taşıdığı anlamına geliyor.

Anket ayrıca katılımcıların yüzde 30’unun, hükümetin kapanması durumunda suçlunun Kongre’deki Cumhuriyetçi Partililer olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Yüzde 21’lik kesim Kongre’deki Demokrat Partililer’i sorumlu tutarken yüzde 16, sorumluyu Biden olarak görüyor.