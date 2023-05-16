ABD’de İkinci Tur Oy Verme Süresi İki Güne Düşürüldü
ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oy verme süresi düşürüldü.
İlk turda adaylar, oy oranları Yüzde 50 + 1’i geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.
Seçimin ikinci tura kalması durumunda, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanma imkanı verileceği önceden duyurulmuştu.
Bu sabah gönderilen bilgilendirme emaileri ve duyurularında önce tarih 20-24 Mayıs arasında diye duyuru yapıldı, sonrasında ise T.C. Washington Büyükelçiliği‘nden bu sürenin iki günde indirildiği bildirerek, 20-21 Mayıs Tarihlerinde 08:00 – 22:00 saatleri arasında oy kullanabileceği paylaşımı yaptı.
Amerika’da Nerelerde Oy Kullanabilirsiniz? Adresler, Oy Kullanma Saatleri..
LOS ANGELES
Adres: 8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills, CA 90211
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
NEW YORK
1. Türkevi
Adres: 821 United Nations Plaza, 10017, New York
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
2. South Jersey
Regal Banquet Hall
Adres: 1444 Route 73, Pennsauken, NJ 08110
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
3. Long Island
Holiday Inn Long Island – Islip Arpt East
Adres: 1730 North Ocean Avenue, Holtsville, NY 11742
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
WASHINGTON, D.C.
Adres: 2525 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
CHICAGO
Adres: 455 N. Cityfront Plaza Dr. Suite 2900, Chicago, IL 60611
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
HOUSTON
Adres: 5333 Westheimer Road, Suite 1050, Houston, TX 77056
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
MIAMI
Adres: 80 SW 8th Street, Suite 2700, Miami, FL 33130
Bina girişi 1st Ave ile 9th St. köşesindendir. (Publix Karşısı)
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)
BOSTON
Adres: 31 Saint James Avenue, Suite 840, Boston, MA 02116
Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)