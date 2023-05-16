ABD’de İkinci Tur Oy Verme Süresi İki Güne Düşürüldü

ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur oy verme süresi düşürüldü.

İlk turda adaylar, oy oranları Yüzde 50 + 1’i geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanma imkanı verileceği önceden duyurulmuştu.

Bu sabah gönderilen bilgilendirme emaileri ve duyurularında önce tarih 20-24 Mayıs arasında diye duyuru yapıldı, sonrasında ise T.C. Washington Büyükelçiliği‘nden bu sürenin iki günde indirildiği bildirerek, 20-21 Mayıs Tarihlerinde 08:00 – 22:00 saatleri arasında oy kullanabileceği paylaşımı yaptı.

Amerika’da Nerelerde Oy Kullanabilirsiniz? Adresler, Oy Kullanma Saatleri..

LOS ANGELES

Adres: 8500 Wilshire Blvd. Suite 900, Beverly Hills, CA 90211

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

NEW YORK

1. Türkevi

Adres: 821 United Nations Plaza, 10017, New York

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

2. South Jersey

Regal Banquet Hall

Adres: 1444 Route 73, Pennsauken, NJ 08110

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

3. Long Island

Holiday Inn Long Island – Islip Arpt East

Adres: 1730 North Ocean Avenue, Holtsville, NY 11742

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

WASHINGTON, D.C.

Adres: 2525 Massachusetts Avenue, NW, Washington, D.C. 20008

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

CHICAGO

Adres: 455 N. Cityfront Plaza Dr. Suite 2900, Chicago, IL 60611

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

HOUSTON

Adres: 5333 Westheimer Road, Suite 1050, Houston, TX 77056

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

MIAMI

Adres: 80 SW 8th Street, Suite 2700, Miami, FL 33130

Bina girişi 1st Ave ile 9th St. köşesindendir. (Publix Karşısı)

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)

BOSTON

Adres: 31 Saint James Avenue, Suite 840, Boston, MA 02116

Oy Verme Tarih ve Saatleri: 20 Mayıs 2023 – 21 Mayıs 2023 – (08:00 – 22:00)