ABD’de ilginç araştırma: Anne karnındaki bebeğin cinsiyeti corona sürecini etkiliyor

ABD’de yer alan Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan yeni bir araştırma, fetüsün cinsiyetinin annenin corona virüse yakalanma ihtimalini değiştirdiğini ortaya çıkardı.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, hamile bir kadına corona virüsü bulaştığında, fetüsün cinsiyetinin bağışıklık sistemini etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

68 anne adayının dahil edildiği araştırmalarda enfekte olmuş kadınlarda, erkek plasentaların, kadın plasentalarına kıyasla artan bağışıklık aktivitesi ile ilişkili belirli gen ve proteinlerin daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya çıkardı.

proteinlerin önemli ölçüde daha yüksek seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Boston’daki Massachusetts Üniversitesi Hastanesi’nde araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Andrea Edlow, erkek fetüslerin, artan bağışıklık aktiviteleri sayesinde corona virüsü enfeksiyonuna karşı daha iyi koruma sağlayabildiklerini açıkladı. Ancak Edlow, fetüsün anne karnında corona virüse maruz kalmasının risk olabileceğini de vurguladı.

Araştırmacılar ayrıca, kız bebek bekleyenlerin erkek bebek bekleyenlere oranla daha az bağışıklık geliştirdiğini, bunun da corona virüsüne yakalanma riskini artırdığını vurguladı.

Edlow yaptığı açıklamada, “Fetüsün cinsiyeti, annenin hem COVID-19’a karşı antikor üretme hem de bunları bebeğine aktarma yeteneği üzerinde etkiye sahip.” ifadelerinde bulundu.

Araştırmacılar, daha önce de benzer araştırmalar yapıldığını ve benzer sonuçlar alındığını belirtti.

İlginizi Çekebilir Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü açıklaması: Salgın 2022’de de devam edecek İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyardı: Kuş gribi çok daha tehlikeli bir şekilde geri geldi