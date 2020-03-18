ABD’de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüse yakalandı

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını ABD’de de yayılımını sürdürürken ilk kez bir Kongre üyesi virüse yakalandı.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi mensubu Mario Diaz-Balart üzerinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Diaz-Balart, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kendimi daha iyi hissediyorum. Bununla birlikte, hastalığın önlenmesi ve bu virüsün yayılmasını azaltmak için herkesin bunu ciddiye alması ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin yönergelerini takip etmesi önemli” ifadelerini kullandı.

I’m feeling much better. However, it’s important that everyone take this seriously and follow @CDCgov guidelines in order to avoid getting sick & mitigate the spread of this virus. We must continue to work together to emerge stronger as a country during these trying times. pic.twitter.com/g5W5vSQIyH — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 18, 2020

​Johns Hopkins Üniversitesi’nin açıkladığı son verilere göre, ABD’deki Covid-19 vaka sayısı 7 bin 323’e, ölü sayısı 115’e yükseldi.