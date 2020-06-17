ABD’de Irkçı Geçmişi Olan Ürün Logoları Değiştiriliyor 

PepsiCo, pancake karışımı ve şurubuna verdiği ‘‘Aunt Jemima’’ ismini ve marka imajını değiştirmeye hazırlanıyor.

Markanın 130 yıllık logosunda, 19’uncu yüzyıla ait halk gösterilerindeki bir siyah Amerikalı kadın karakteri yer alıyor. Irkçı geçmişe sahip olmakla eleştirilen ‘’Aunt Jemima’’ maskotu, bu gösterilerdeki beyaz bir ailede hizmetçilik ya da dadılık yapan siyah Amerikalı, samimi bir kadın karakterinden geliyor.

Mars firması da ‘‘Ben Amca’’ pirinçlerine verdiği ismi değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Markanın logosunda beyaz saçlı bir siyah Amerikalı yer alıyor. İsmi de Teksaslı pirinç üreticisi bir çiftçiden geliyor.

ABD’de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesinin ardından büyük protesto gösterileri yaşandı. Olayların ardından sosyal medyada her iki firmaya da son günlerde bu markalarda değişime gitmeleri için çağrı yapılıyordu.

TikTok adlı video paylaşım platformunda ‘‘Irkçı Olmayan Bir Kahvaltı Nasıl Yapılır’’ adlı videoda bir kadının pancake karışımını lavabonun içine döktüğü görüntüler Instagram’da yayınlandığı Salı gününden bu yana 109 bin kez izlendi.

PepsiCo’nun sahibi olduğu Quaker Foods North America’nınpazarlama müdürü Kristin Kroepfl, yaptığı açıklamada ‘‘Aunt Jemima’nın kökeninin ırk stereotipine dayandığı gerçeğini kabul ediyoruz. Çeşitli girişimlerle ırk eşitliği konusunda ilerleme sağlamaya çalışırken kendi ürün listemize de bakarak değerlerimizi ve müşterilerimizin beklentilerini yansıtmayan ürünleri de incelemeliyiz’’ dedi.

Mars şirketiyse yaptığı açıklamada ırk yanlılığı ve adaletsizliğini sona erdirmek için sorumluluğu olduğunu, bunu yapmanın bir yolunun da ‘‘Ben Amca’’ markasını görsel marka kimliği de dahil olmak üzere değiştirmekten geçtiğini belirtti.

Açıklamada ‘‘Henüz değişikliklerin tam olarak ne olacağını ve ne zaman olacağını bilmiyoruz, ancak tüm seçenekleri değerlendiriyoruz’’ denildi.

Markaların bu hamlesi olumlu yankılar yaratırken, bazı uzmanlarsa gelişmenin yavaş olduğu görüşünde.

Notre Dame Üniversitesi Mendoza Ticaret Okulu profesörlerinden James O’Rourke, ‘‘Irkçı görseller üzerine kurulmuş markalar son demlerini yaşıyor. Quaker markasının bu adımı memnun edici ancak onlarca yıl gecikmiş bir adım’’ diye konuştu.

Quaker yeni pancake karışımı ve şurubunun adını ya da logosunu ilan etmedi, ancak ‘‘Aunt Jemima’’ görselinin olmadığı ambalajların 2020’nin son çeyreğinde piyasaya çıkabileceğini bildirdi.

PepsiCo ayrıca Salı günü, gelecek beş yılda siyah toplulukları ve PepsiCo içinde siyahların temsilini arttırmayı destekleyecek programlar için 400 milyon dolardan fazla para ayırdığı bir dizi girişimi açıkladı.