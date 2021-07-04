ABD’de iş gücüne katılım, pandemi öncesi seviyesine hâlâ uzak

ABD’de henüz hiç bir büyük endüstri, ekonomik durgunluk öncesi istihdam seviyesini geri kazanamadı. Corona virüs salgınının istihdam piyasasını altüst ettiği 16 aylık aylık dönemin ardından iş gücü piyasası verileri hâlâ pandemi öncesi seviyesine ulaşabilmiş değil.

ABD’de cuma günü yayımlanan Çalışma Bakanlığı verilerine göre 10 sektördeki iş gücüne katılım, şubat 2020’deki seviyelerinin hâlâ altında. Pandemide nispeten daha az yara alan sektörlerde bile işgücüne katılım oranı, pandemi öncesi seviyeyi yakalayamadı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, işgücüne katılım oranı Haziran ayında yüzde 61,6’da kaldı. Bu oran, pandemi öncesi kaydedilen yüzde 63,3’ün hâlâ altında.

Haziran ayı istihdam raporundaki önemli noktalardan biri, 25 ila 54 yaşları arasındaki ABD’lilerin işgücüne katılımındaki artıştı. Bu rakam Mayıs ayındaki yüzde 81,3’ten yüzde 81,7’ye yükselse de Şubat 2020’deki yüzde 82,9 seviyesinden hâlâ uzak.

“BİR KAÇ AY ALACAK”

ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh, bir röportajında, ekonominin bir geçiş sürecinde olduğunu ve pandemi öncesi rakamlara ulaşmanın bir kaç ay daha alacağını belirtti.

Oxford Economics şirketinden finans uzmanı Kathy Bostjancic, konu ile ilgili Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “işgücü arzını kısıtlayan faktörler azaldıkça iş gücüne katılımın artması gerekir” dedi. Bostjancic, gelecek yılın sonuna kadar yüzde 63 civarında bir oran öngördüğünü belirtti.

BAZI SEKTÖRLERDE KALICI DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Bazı sektörlerde otomasyona geçişin hızlanması, istihdamda kalıcı düşüşlere sebep olabilir. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefi de yüksek istihdam oranına ulaşma konusunu karmaşıklaştıran bir başka etken.

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