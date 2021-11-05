ABD’de İstihdam Arttı İşsizlik Azaldı 

ABD’de istihdam Ekim ayında beklenen daha fazla arttı. Bunda yaz boyunca Corona virüsü vakalarında yaşanan tırmanışın azalması etkili oldu. Bugün açıklanan veriler, ülkede ekonomik hareketliliğin yılın dördüncü çeyreğinde yeniden ivme kazanmaya başladığını gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı Cuma günü yayınladığı aylık raporda, tarım dışı istihdamda geçen ay 531 binlik artış olduğunu bildirdi. Eylül ayına ilişkin verilerde de güncelleme yapılarak, yeni istihdam sayısı 194 binden 312 bine yükseltildi.

Reuters’ın anket yaptığı ekonomistler, istihdam artışını 450 bin olarak tahmin etmişti. Genel olarak tahminler 125 binle 755 bin arasında değişiyordu. Federal hükümetin sağladığı işsizlik yardımlarının süresinin Eylül ayı başında dolmasına ve okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına rağmen eleman bulma sıkıntısı devam etti.

Buna karşın, Çalışma Bakanlığı’nın bugünkü raporu daha olumlu bir ekonomik tablo çiziyor; tüketici güveninin ve hizmet sektöründeki hareketliliğin artışına işaret ediyor. Corona virüsünün Delta varyantı ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar yüzünden ekonomik büyüme 1 yılı aşkın süredir en yavaş hıza inmişti.

Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 4,8’den yüzde 4,6’ya düştü. Şirketlerin personel alımına şiddetle ihtiyacı olmasına rağmen, ülkede hala milyonlarca kişi işsiz durumda bulunuyor.

İş piyasasındaki bu kopukluktan, pandemi sırasında duyulan bakım ihtiyaçları, Corona virüsüne yakalanma korkusu, erken emeklilik, elde hazır bulunan büyük miktarda tasarruflar ve kariyer değişikliklerinin yanı sıra yaşlanan nüfus ve yeni sona eren genişletilmiş işsizlik yardımları gibi unsurlar sorumlu tutuluyor.

Bunların yanında, pandemi sırasında çok sayıda kişinin farklı kentlere taşınması ve hala geri dönmemiş olmasının da, sorunun bir parçası olabileceği ifade ediliyor.

Ağustos ayı sonunda 10,4 milyon istihdam boşluğu bulunuyordu. Pandeminin başlamasından bu yana 5 milyon civarında kişi işgücünü bıraktı.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “işgücü arzı önündeki bu engellerin, virüsün daha fazla kontrol altına alınması, istihdam ve ekonomik hareketlilikteki kazanımların daha fazla desteklenmesiyle azalacağını” söylemişti.

FED ayrıca, aylık tahvil alımlarını bu ay azaltacağını ve 2022’de de sona erdireceğini açıklamıştı.