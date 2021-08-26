ABD’de İşyerinde Aşı Zorunluluğuna Destek

Amerika’da birçok işletme çalışanlarına Corona virüsü aşısı olma zorunluluğu getirirken, yeni bir anket sonuçları Amerikalı çalışanların yarısının bu uygulamayı onayladığını gösterdi.

Associated Press (AP) haber ajansı ve NORC araştırma merkezinin düzenlediği ankete katılanlar arasında uzaktan çalışanların yüzde 59’u iş yerlerinde aşının zorunlu kılınmasını uygun buluyor. İş yerlerinde çalışmaya devam edenler arasında bunu onaylayanların oranı ise yüzde 47 olarak belirlendi. Hem uzaktan hem de işyerinden çalışanların toplamı arasında, işyerlerinde böyle bir zorunluluğun getirilmesine karşı çıkanların oranı ise yüzde 25.

İşyerlerinde maske takılması zorunluluğuna karşı yaklaşımın da benzer olduğu gözlemlendi. İşyerlerinde çalışan Amerikalılar’ın yüzde 50’si maske takma kuralını benimserken, yüzde 29’u buna karşı çıkıyor. Uzaktan çalışanlar arasında bu kuralı yerinde bulanların oranı yüzde 59.

Uzaktan çalışma olasılığı daha yüksek olan üniversite mezunlarının yüzde 60’ı işyerlerinde hem aşı hem de maske zorunluluğuna sıcak bakıyor. Üniversite mezunu olmayanlar arasında ise bu oran yüzde 40 olarak kaydedildi.

Amerika’da işyerlerinde çalışanlara aşı olma zorunluluğunu getirenlerin çoğunluğu iş gücünü pandemi sürecinde büyük oranda uzaktan çalıştırmaya başlayan kurum ve işletmelerden oluşuyor.

Diğer taraftan, uzaktan çalışmanın mümkün olmadığı sektörlerde çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getiren şirketlerin sayısının çok daha az olduğu gözlemleniyor. Bunun nedeni de, işverenlerin böyle bir kuralı uygulamaya koymaları halinde çalışan kaybetme ya da yeni çalışan bulamama endişesi.

İşyerlerinde aşı zorunluluğuna yaklaşım ırklara göre değişiyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşılar arasında ilk tam onayı Pfizer’a verirken, işverenler bunun, aşıların güvenilirliğinden şüphe duyan daha fazla çalışanı aşı olmaya ikna etmede etkili olmasını umuyor.

Diğer taraftan, FDA’in bu kararından önce yapılan AP-NORC anketinin sonuçları, aşı olma zorunluluğuna yönelik yaklaşımın ırklar arasında da değişiklik gösterdiğine işaret ediyor.

Siyah çalışanların yüzde 73, Latinler’in de yüzde 59’u işyerlerinde maske zorunluluğunu doğru buluyor. Beyazlar arasında bu uygulamaya onay verenlerin oranı ise yüzde 42’de kalıyor. Aşı zorunluluğuna siyahlardan ve Latinler’den gelen onay oranı yüzde 53, beyazlardan ise yüzde 44 olarak kaydedildi.

Ankete katılanların birçoğunun zaten aşı olduğu bulgusu da dikkat çekiyor. İşyerlerinde çalışanlar arasında yüzde 71’i aşılanmış durumda.