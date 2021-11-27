ABD’de ‘Kara Cuma’da Silah Şiddeti

Amerika’da Şükran Günü sonrası alışveriş merkezlerinde silahlı şiddet bir kez daha endişe yarattı.

Kuzey Carolina ve Washington eyaletlerinde yaşanan silahlı saldırılarda toplamda yedi kişi yaralandı.

Emniyet yetkilileri, Kuzey Carolina’da, Durham kentindeki bir alışveriş merkezinde “birbirini tanıyan iki silahlı grup” arasında kavga çıktığını, silahların ateşlendiği olayda birçok kişinin çatışma arasında kaldığını belirtti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından yüzlerce kişinin alışveriş merkezinde çıkış noktalarına doğru akın etmesi izdiham yarattı.

Silahlı kavgaya dahil olanlar arasında sadece bir kişinin gözaltına alındığı, diğerlerinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı belirtiliyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Durham’daki olaydan birkaç saat önce ABD’nin batısında yer alan Washington eyaletinde, Kennewick’teki perakende zinciri Walmart’ta şüpheli bir şahıs polis memurunu silahla tehdit etti.

Mağazadan ürün çaldığı şüphesiyle polis tarafından mağaza çıkışında durdurulan zanlının polise silah doğrultmasının ardından polis silahını ateşledi. Polisten kaçan zanlının daha sonra bölgedeki bir evde yakalanarak tutuklandığı belirtiliyor.

Washington eyaletinde yaşanan olayda yaralanan olmadı ancak alışveriş yapan kalabalık arasında yaşanan endişenin ardından Walmart boşaltılarak kapatıldı.

Şükran Günü sonrası gelen Cuma günü ‘Kara Cuma’ olarak adlandırılıyor. ‘Kara Cuma’ ve onu takip eden haftasonu ülke genelinde birçok mağazada, özel indirim yapılıyor. Alışveriş merkezlerinin oldukça yoğun olduğu bu dönemde daha önce de birçok kez silahlı saldırı, izdiham, arbede gibi olaylar yaşandı.