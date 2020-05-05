ABD’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 70 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi‘nin derlediği verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD’de virüs nedeniyle son 24 saat içinde 2 bin 333 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 71 bin 22 oldu.

ABD’de dün son bir ay içindeki en düşük günlük can kaybı kaydedilmiş, 1015 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

ABD genelinde ise New York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet durumunda.

New York’u 129 bin 345 vakayla New Jersey ve 69 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.