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ABD’de koronavirüs kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Yazan:
Alaturka Online
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Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Amerikalılar için önümüzdeki üç gün boyunca tüm federal binalar ve ulusal anıtlardaki bayraklar yarıya inecek.” ifadesini kullandı. 

Donald Trump, ayrıca ABD ordusunda görev almış kişiler anısına da pazartesi günü bayrakların yarıda olacağını belirtti.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD’de bugüne kadar 1 milyon 600 bin vakaya rastlanırken, 96 binden fazla kişi de yaşamını yitirdi. 

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