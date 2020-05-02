‘ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklananın üzerinde olabilir’

Yazan:
Alaturka Online
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BBC Türkçe’nin haberine göre, ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) son verileri, Koronavirüs’ten en fazla etkilenen yedi eyalette 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ölüm oranlarının normalden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılara göre CDC’nin verileri ABD’de Kovid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısının açıklanandan 9 bin fazla olabileceğini gösteriyor.

ABD halen dünyada gerek koronavirüs vaka gerekse de Kovid-19’dan ölenlerin sayısında açık farkla ilk sırada.

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