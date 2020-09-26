ABD’de Kovid-19 araştırmasına ‘ırkçılık’ engeli

Time’ın aktardığına göre, CDC’nin Minnesota eyaletinde 14-30 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığı ve diğer hizmetlerin yanı sıra, eyalet sakinlerine ücretsiz Kovid-19 testinin yapıldığı ‘Toplumun halk sağlık alanındaki olağanüstü durumlara tepkisinin değerlendirilmesi’ (Community Assessment for Public Health Emergency Response, CASPER) başlıklı araştırma askıya alındı.

Minnesota Sağlık Departmanı Sağlık Koruma Bürosu Komiser Yardımcısı Dan Huff, Time’a açıklamasında, “CASPER araştırması sayesinde, Kovid-19’un Minnesota’da nasıl yayıldığını ve insanları nasıl etkilediğini daha iyi anlamayı umuyorduk” ifadelerini kullandı.

Huff, “Ancak Minnesota genelindeki tedirgin edici olaylar dizisi, CDC’yi ekiplerini geri çekmeye ve projeyi durdurmaya zorladı” dedi.

“İçinde siyah insanların da bulunduğu CASPER ekibi ırkçı hakaretlere maruz kaldı” diyen yetkilinin bir dizi başka ‘rahatsız edici anları’ sıraladığı aktarıldı.